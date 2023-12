Γάζα: Συλληφθέντες Παλαιστίνιοι κατηγορούν τον ισραηλινό στρατό για βασανιστήρια

Παλαιστίνιοι που αφέθηκαν ελεύθεροι αφού είχαν συλληφθεί από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες Κυριακή ότι υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια όσο βρίσκονταν υπό κράτηση, κάτι που διαψεύδουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, ισραηλινός στρατιώτης θέτει υπό κράτηση παλαιστίνιο αγόρι που συμμετείχε σε αντιισραηλινή διαδήλωση στη Χεβρώνα της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης).

Οι άνδρες αυτοί είναι μερικοί από τους εκατοντάδες Παλαιστίνιους οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των χερσαίων επιχειρήσεων του στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τις 27 Οκτωβρίου, και ανακρίθηκαν ως ύποπτοι για διασυνδέσεις με τη Χαμάς.

