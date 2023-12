Πόλεμος στη Γάζα: Στην Αίγυπτο αντιπροσωπεία της Ισλαμικής Τζιχάντ για συνομιλίες με αξιωματούχους

Αντιπροσωπεία του κινήματος της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ (PIJ), μιας ένοπλης οργάνωσης που έχει συμμαχήσει με τη Χαμάς και είναι γνωστή για την κράτηση μερικών από τους Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα, έφτασε στο Κάιρο.

H οργάνωση θα έχει συνομιλίες με αξιωματούχους των αιγυπτιακών αρχών ασφαλείας, όπως δήλωσε σήμερα, στο Reuters ένα μέλος της οργάνωσης που έχει λάβει γνώση για τις συνομιλίες.

A delegation from the Palestinian Islamic Jihad movement, a militant group allied with #Hamas which is known to be holding some of the Israeli captives, has arrived in #Cairo for talks with Egyptian security officials, a member of the group tells Reuters.https://t.co/Y4Zfs6flqc pic.twitter.com/aVJGncmQhB

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 24, 2023