Πόλεμος στη Γάζα: Αντιπολεμική δράση στη Σκάλα του Μιλάνου – Κρέμασαν πανό από τους εξώστες

Ακτιβιστές κρέμασαν αντιπολεμικό πανό στη Σκάλα του Μιλάνου το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου, το οποίο έγραφε στα αγγλικά: «Stop bombing Gaza» («Σταματήστε να βομβαρδίζετε τη Γάζα»).

Μάλιστα, στη συνέχεια ακούστηκαν συνθήματα που αναφέρονταν στη «γενοκτονία» του Ισραήλ στη Γάζα και στον εξοπλισμό του από άλλες χώρες.

Δείτε το βίντεο από την αντιπολεμική δράση:

Η αντίδραση όσων παρακολουθούσαν την παράσταση ήταν θετική για την αντιπολεμική δράση αφού χειροκρότησαν όταν οι ακτιβιστές κρέμασαν το πανό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα έγιναν κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο στη Γάζα στην Τουρκία, στο Μαρόκο, στη Δυτική Όχθη και αλλού.

Εκατοντάδες συμμετείχαν στη διαδήλωση στην Άγκυρα, ενώ στη Ραμπάτ έγινε μια από τις μεγαλύτερες φιλοπαλαιστινιακές πορείες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, απαιτώντας τον τερματισμό των δεσμών του Μαρόκου με το Ισραήλ.

Περίπου 10.000 διαδηλωτές ανέμιζαν παλαιστινιακές σημαίες και κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Αντίσταση μέχρι τη νίκη» και «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη».

Οι διαδηλωτές κάλεσαν επίσης σε μποϊκοτάζ των εταιρειών που υποστηρίζουν το Ισραήλ.

Παρά την πολιτική εξομάλυνσης των δεσμών τους με το Ισραήλ, οι μαροκινές αρχές συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους και έχουν ζητήσει την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την προστασία όλων των αμάχων εκεί.

Στη Δυτική Όχθη η διαδήλωση οργανώθηκε από προσκόπους.

Δείτε χαρακτηριστικό βίντεο:

Christmas scouts in Bethlehem march while holding protest signs condemning the Israeli war on Gaza. pic.twitter.com/eNftQkCawr

— Quds News Network (@QudsNen) December 24, 2023