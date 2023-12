Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: Συνεχίζεται η «ρουτίνα» των βομβαρδισμών μετά το ψήφισμα στον ΟΗΕ

Συνεχίζει τους αδιάκριτους βομβαρδισμούς το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας μετά την απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ να καταλήξει σε ένα κοινό ψήφισμα που όμως δεν ζητά άμεση κατάπαυση πυρός.

Η ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, που αποφασίστηκε εκ νέου από το ΣΑ, είναι δύσκολο να επιτευχθεί καθώς όπως καταγγέλλουν ανθρωπιστικές οργανώσεις είναι δύσκολο να παραδοθεί εν μέσω σφοδρών χτυπημάτων και δεν μπορεί ουσιαστικά να ανακουφίσει τους κατοίκους στη Γάζα από το πρωτοφανές αιματοκύλισμα.

Τουλάχιστον 10.000 παιδιά κάτω από πέντε ετών αντιμετωπίζουν απειλή για τη ζωή τους από την πείνα που πολιορκεί επίσης τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ένας ανταποκριτής του Al Jazeera ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις προσπαθούν να προελάσουν στην πόλη Τζαμπάλια από τα δυτικά και τα ανατολικά και έχουν διακόψει όλες τις γραμμές επικοινωνίας στην περιοχή.

Ο ανταποκριτής ανέφερε επίσης ότι υπήρξαν σφοδροί ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην περιοχή al-Jarn στην Jabalia.

Τον περασμένο μήνα οι επικεφαλής των εκκλησιών στην Ιερουσαλήμ εξέδωσαν κοινή δήλωση «να σταθούν στο πλευρό εκείνων που αντιμετωπίζουν τέτοιες δοκιμασίες, αποφεύγοντας φέτος κάθε περιττή εορταστική δραστηριότητα», καλώντας αντ’ αυτού τους πιστούς να «να προσευχηθούν και να συνεισφέρουν γενναιόδωρα» για τα θύματα του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα.

Στη συνέχεια, όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τα Χριστούγεννα εκτός προσευχής, είτε πρόκειται για την ετήσια χριστουγεννιάτικη αγορά κοντά στη Νέα Πύλη είτε για γιορτινά πάρτι και συγκεντρώσεις, ακυρώθηκαν. Αυτά τα Χριστούγεννα, οι περισσότερες οικογένειες αρκούνται σε ένα απλό γεύμα και στην παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας.

«Κατά την πρώτη και τη δεύτερη Ιντιφάντα, περάσαμε δύσκολες στιγμές», δήλωσε ο επίτιμος επίσκοπος της Λουθηρανικής Εκκλησίας Munib Younan 73 ετών στο AJ, καθισμένος δίπλα σε μια χειμωνιάτικη φωτιά. «Αλλά ήταν διαφορετικά. Επειδή στήναμε τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Θέλαμε να δώσουμε χαρά στους καιρούς των δυσκολιών. Αλλά τώρα βλέπετε παιδιά στη Γάζα που δεν έχουν σπίτι, που πεινάνε.

«Το να βάλεις ένα δέντρο εκφράζει ένα είδος χαράς», δήλωσε ο επίσκοπος Γιουνάν. «Και τώρα είναι μια εποχή θλίψης. Αν χάσεις ένα μέλος της οικογένειάς σου, κατά το έθιμό μας, δεν βάζεις ένα δέντρο εκείνη την ώρα. Επικεντρώνετε εκείνη την ώρα στις προσευχές».

Όλη τη χθεσινή ημέρα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, υπήρξαν περισσότερες αεροπορικές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας – κυρίως σε προσφυγικούς καταυλισμούς – που επικεντρώθηκαν στο κεντρικό τμήμα.

Περισσότερα συγκροτήματα κατοικιών στοχοθετήθηκαν άμεσα και καταστράφηκαν, δημιουργώντας περισσότερους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους.

Πολλοί κατέληξαν να πάνε σε περιοχές που χαρακτηρίστηκαν ασφαλείς από τον ισραηλινό στρατό στο Deir al-Baleh (στο κέντρο της Γάζας). Δυστυχώς, η περιοχή δέχθηκε σφοδρούς βομβαρδισμούς και βομβαρδισμούς πυροβολικού τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Αυτό διαλύει εντελώς κάθε αίσθηση ασφάλειας και προστασίας.

Για άλλη μια φορά, οι άνθρωποι λένε ότι αυτή η αφήγηση σχετικά με τις καθορισμένες ασφαλείς περιοχές (στη Γάζα) είναι αντιφατική, ασαφής και συγκεχυμένη γι’ αυτούς.

Η ιατρική ομάδα έκτακτης ανάγκης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Γιατροί Χωρίς Σύνορα, ή MSF) δήλωσε ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που απαιτεί αυξημένη ανθρωπιστική βοήθεια για την εμπόλεμη Γάζα ήταν «αποδυναμωμένο» και υπολείπεται «οδυνηρά» από αυτό που απαιτείται για την αντιμετώπιση της κρίσης.

«Αυτό το ψήφισμα έχει αποδυναμωθεί σε σημείο που ο αντίκτυπός του στις ζωές των αμάχων στη Γάζα θα είναι σχεδόν άνευ σημασίας», ανέφερε σε δήλωσή της η εκτελεστική διευθύντρια των MSF-ΗΠΑ Avril Benoit.

«Ο τρόπος με τον οποίο το Ισραήλ διεξάγει αυτόν τον πόλεμο, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, προκαλεί μαζικό θάνατο και πόνο στους Παλαιστίνιους πολίτες και δεν συνάδει με τους διεθνείς κανόνες και νόμους», δήλωσε η Benoit.

«Όποιος έχει συνείδηση συμφωνεί ότι πρέπει να υπάρξει μαζική κλιμάκωση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα χωρίς καθυστέρηση», είπε η ίδια.

«Όλο και περισσότερα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι η κατάπαυση του πυρός είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα, ωστόσο το Συμβούλιο απέτυχε για άλλη μια φορά να την ζητήσει».

“Today’s UN Security Council resolution falls painfully short of what is required to address the crisis in Gaza: an immediate & sustained ceasefire.” https://t.co/48stWpjjkc

— Doctors w/o Borders (@MSF_USA) December 23, 2023