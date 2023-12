Γάζα: Πέρασε το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας για ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας – Τι ισχύει

Μετά από μια ολόκληρη εβδομάδα διαπραγματεύσεων γύρω από το σχέδιο ψηφίσματος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ευοδόθηκε με ανησυχητικό τρόπο και αποχή από ΗΠΑ και Ρωσία.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερα άτολμο και ασθενές ως προς την δυναμική του ψήφισμα το οποίο δεν καλεί σε κατάπαυση του πυρός, αλλά ζητά να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να υπάρξει μια «βιώσιμη παύση των εχθροπραξιών».

Ουσιαστικά τώρα η δράση περνά στο επίπεδο των διαπραγματευτών του Κατάρ με την Μοσάντ και της CIA.

Μετά από μια εβδομάδα διαπραγματεύσεων, το τελικό κείμενο του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα αναφέρει ότι: Απαιτεί από όλα τα μέρη «να διευκολύνουν και να καταστήσουν δυνατή την άμεση, ασφαλή και ανεμπόδιστη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας σε κλίμακα» απευθείας στους Παλαιστίνιους πολίτες.

Ζητά από τα μέρη να «δημιουργήσουν τις συνθήκες για μια βιώσιμη παύση των εχθροπραξιών» – Μια αρχική εκδοχή ζητούσε τη διακοπή των μαχών, ενώ ένα δεύτερο σχέδιο που απορρίφθηκε ζητούσε την «αναστολή» των μαχών για να επιτραπεί η παροχή βοήθειας.

Απαιτεί από τα μέρη να «διευκολύνουν τη χρήση όλων των διαθέσιμων οδών προς και σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας» για τις παραδόσεις βοήθειας.

Ζητά από τον επικεφαλής του ΟΗΕ να διορίσει έναν αξιωματούχο για να επιβλέπει την εκταμίευση της βοήθειας και ζητά από τον αξιωματούχο αυτό να δημιουργήσει έναν μηχανισμό του ΟΗΕ για την επιτάχυνση της βοήθειας.

Αυτό αντιπροσωπεύει έναν ακόμη συμβιβασμό, με ένα αρχικό σχέδιο που ζητούσε από τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ να δημιουργήσει έναν δεσμευτικό μηχανισμό για την ταχεία παροχή βοήθειας. Το ψήφισμα απαιτεί την απελευθέρωση των ομήρων και να επιτραπεί η είσοδος στη Γάζα αρκετών καυσίμων για την κάλυψη των ανθρωπιστικών αναγκών.

Tο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφισε υπέρ του ψηφίσματος για τη βοήθεια προς τη Γάζα, όμως μένει να υπάρξει ενημέρωση για τον χρόνο και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί..

Ο στόχος ήταν να συμφωνηθεί ένα κείμενο που θα καθορίζει πότε και πώς θα μεταφερθεί περισσότερη βοήθεια στη Γάζα και πότε και πώς θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τον τερματισμό ή τουλάχιστον την παύση των μαχών. Η διαφωνία μεταξύ του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, επικεντρώθηκε στο ρόλο του Ισραήλ στην απόφαση για το ποια βοήθεια μπορεί να εισέλθει και στο αν θα πρέπει να ζητηθεί κατάπαυση του πυρός ή παύση ή αναστολή των εχθροπραξιών.

Οι ψηφοφορίες του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι νομικά δεσμευτικές. Βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όλα τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τις αποφάσεις του Συμβουλίου. Όμως η Χαμάς είναι μη κρατικός φορέας και δεν είναι μέλος του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα το Ισραήλ πολύ συχνά αγνοεί τον οργανισμό τον οποίο θεωρεί θεσμικά εχθρικό, όπως για παράδειγμα έχει αγνοήσει εκατοντάδες ψηφίσματα που αοφορούν τους παράνομους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και αλλού.

Security Council adopts resolution calling for the scaling up & monitoring of aid going into Gaza.

The resolution demands all parties allow & facilitate the use of all humanitarian routes & requests the appointment of a senior UN official to coordinate & monitor aid delivery. pic.twitter.com/OVtoTNjbFu

— United Nations (@UN) December 22, 2023