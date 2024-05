Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επέκριναν σήμερα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τις δηλώσεις του, σύμφωνα με τις οποίες η χώρα του Κόλπου θα μπορούσε να βοηθήσει μια μελλοντική κυβέρνηση στη Λωρίδα της Γάζας μετά το τέλος του πολέμου.

Τα Εμιράτα είναι μία από τις λίγες αραβικές χώρες που έχουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, τις οποίες έχουν διατηρήσει εν μέσω του πολέμου στη Γάζα, αν και τον τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους σύννεφα στις διμερείς σχέσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Σέιχ Αμπντουλά μπιν Ζάγεντ αλ Νάχιαν απάντησε στο Χ ότι το Αμπού Ντάμπι απορρίπτει τα σχόλια του Νετανιάχου.

«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπογραμμίζουν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν έχει καμία δικαιοδοσία για να κάνει αυτό το βήμα και τα ΗΑΕ αρνούνται να συρθούν σε οποιοδήποτε σχέδιο έχει στόχο να προσφέρει κάλυψη για την ισραηλινή παρουσία στη Λωρίδα της Γάζας».

UAE denounces Netanyahu’s statement about «inviting the state to participate in civil administration of Gaza», and Colombia seeks ICC arrest warrant for Israeli PM as Tel Aviv’s «genocidal» war on Gaza enters its 218th day

