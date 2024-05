Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου επιτέθηκε σε συνέντευξή του στους φοιτητές που διαδηλώνουν σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ και άλλων χωρών ενάντια στον πόλεμο στη Γάζα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νετανιάχου είπε στον Δρ. Φιλ στην εκπομπή «Dr. Phil Primetime» ότι κάποιοι παγκόσμιοι ηγέτες του λένε κατ’ ιδίαν ότι η Χαμάς πρέπει να καταστραφεί, αλλά «όταν έρχονται αντιμέτωποι με όλη αυτή την προπαγάνδα, όλη αυτή την τρέλα στα πανεπιστήμια, αρχίζουν να κλονίζονται, κάποιοι από αυτούς. Αλλά εγώ δεν κλονίζομαι. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας».

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι ο δηλωμένος στόχος της Χαμάς να καταστρέψει το Ισραήλ «δεν είναι αντίσταση».

«Έχετε πολλούς αδαείς ανθρώπους, που λυπάμαι που το λέω, των οποίων η αίσθηση της ιστορίας στην καλύτερη περίπτωση πηγαίνει πίσω στο πρωινό, ούτε καν αυτό. Δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για το τι είναι η Χαμάς», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, αναφερόμενος στη μεταχείριση της Χαμάς απέναντι στους ομοφυλόφιλους και τις γυναίκες.

«Όταν λένε ‘από το ποτάμι ως τη θάλασσα’, αυτό σημαίνει να εξαφανίσουν το κράτος του Ισραήλ. Υποστηρίζουν τη γενοκτονία. Τώρα, αυτή είναι μια θλιβερή κατάσταση της αμερικανικής εκπαίδευσης… Υπάρχει μια βαθιά σήψη και μια χρεοκοπία εκεί», υποστήριξε ο Νετανιάχου.

A Dr. Phil EXCLUSIVE: A one hour interview with Prime Minister Benjamin Netanyahu, unedited, commercial-free from Israel, at perhaps the most critical time in the conflict. #Netanyahu #Israel #Hamas #Palestine #DrPhil #MeritStreetMedia #Primetime pic.twitter.com/k8qIchg71z

— Dr. Phil (@DrPhil) May 10, 2024