Σφοδρές μάχες είναι σε εξέλιξη στην ανατολική Ράφα ανάμεσα σε Παλαιστίνιους μαχητές και τον ισραηλινό στρατό, με την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να έχει ανακοινώσει ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί μετά τη διακοπή των συνομιλιών στο Κάιρο που αποδείχθηκαν άκαρπες.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, 80.000 Παλαιστίνιοι έχουν διαφύγει από τη Ράφα, ενώ χιλιάδες επιχειρούν να κάνουν το ίδιο υπό τον φόβο της πλήρους εισβολής.

Ο ισραηλινός στρατός έχει καταλάβει το πέρασμα στη Ράφα και εδώ και τρεις ημέρες δεν περνάει ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακα, με την πείνα να θερίζει, όπως προειδοποιούν ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν αναμένεται να υποβάλει σήμερα έκθεση στο Κογκρέσο σχετικά με το αν το Ισραήλ παραβίασε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο κατά τη διάρκεια του πολέμου του στη Γάζα, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios, επικαλούμενο τρεις αξιωματούχους χωρίς να τους κατονομάζει.

Η έκθεση αναμένεται να επικρίνει δριμύτατα τη συμπεριφορά του Ισραήλ, αλλά να μην καταλήξει στο συμπέρασμα ότι παραβίασε τους όρους χρήσης των αμερικανικών όπλων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν εξέδωσε τον Φεβρουάριο ένα Μνημόνιο Εθνικής Ασφάλειας (NSM-20), με το οποίο ζητούσε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να υποβάλει έκθεση στο Κογκρέσο έως τις 8 Μαΐου σχετικά με την αξιοπιστία των ισραηλινών διαβεβαιώσεων ότι η χρήση των αμερικανικών όπλων από το Ισραήλ δεν παραβίασε το αμερικανικό ή το διεθνές δίκαιο.

Την Πέμπτη, ο Μπάιντεν παραδέχθηκε δημοσίως ότι αμερικανικά όπλα είχαν χρησιμοποιηθεί για να σκοτώσουν αθώους πολίτες στη Γάζα, ενώ ανακοίνωσε την αναστολή αποστολής βομβών προς το Ισραήλ λόγω των σχεδίων του να εισβάλει στη Ράφα.

Οι ισραηλινές αρχές απελευθέρωσαν τον επικεφαλής της Ένωσης Παλαιστινίων Επιστημόνων (PSA), Δρ. Μουσταφά Σαουάρ μετά από επτά μήνες κράτησης.

Οι φωτογραφίες απεικονίζουν τον Σαουάρ πριν (δεξιά) και μετά (αριστερά) την κράτησή του.

The photos are of Shawar before (right) and after (left) his detention. pic.twitter.com/D2t6IFOvPv

Israeli authorities release the head of Palestine Scholars Association (PSA), Dr. Mustafa Shawar, after 7 months of detention.

Ο Όρι Γκολντμπεργκ, Ισραηλινός πολιτικός σχολιαστής, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η μοίρα του πληθυσμού της Ράφα χρησιμοποιείται από το Ισραήλ ως διαπραγματευτικό χαρτί εν μέσω αυξανόμενης έντασης με τις ΗΠΑ σχετικά με τη διεξαγωγή του πολέμου του στα παλαιστινιακά εδάφη.

«Δεν νομίζω ότι το Ισραήλ αδιαφορεί για την αμερικανική πίεση. Νομίζω ότι το Ισραήλ παίρνει θέσεις», δήλωσε ο Γκόλντμπεργκ στο Al Jazeera.

«Δεν πρόκειται ακόμη για χερσαία επιχείρηση. Το Ισραήλ εργαλειοποιεί την εμπλοκή του στην κατάσταση στη Ράφα. Είναι φρικτό να το λέω, αλλά αυτή τη στιγμή οι Παλαιστίνιοι στη Ράφα είναι πιόνια σε ένα παιχνίδι που παίζεται κυρίως μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι με τη Χαμάς.

Αν ο Νετανιάχου μπορεί να επιτύχει μια συμφωνία, που είναι το μόνο επίτευγμα που μπορεί να έχει, καθώς μια επίθεση στη Ράφα δεν θεωρείται επίτευγμα, ακόμη και στο Ισραήλ. Αν μπορέσει να επιτύχει μια συμφωνία, θα φανεί σαν ο πρωθυπουργός που ως επί το πλείστον σίγουρα είχε την πίτα του και την έφαγε κιόλας.

Έχουμε δει το Ισραήλ όταν δεν είναι σε διάθεση διαπραγμάτευσης. Έχουμε δει το Ισραήλ να επιτίθεται, να αποδεκατίζει, να καταστρέφει ανελέητα. Οι επιθέσεις τώρα στη Ράφα, όσο λυπηρό κι αν είναι να το λέμε, εξακολουθούν να είναι περισσότερο ένα τέχνασμα παρά ένα επιθετικό σχέδιο. Το Ισραήλ δεν έχει τίποτα να πετύχει στη Ράφα.

Η Ράφα και οι κάτοικοί της είναι τώρα πιόνια σε ένα παιχνίδι που παίζεται, όπως είπα και πριν, μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ισραηλινοί διαδηλωτές απέκλεισαν έναν δρόμο κοντά στην έρημη πόλη Μίτζπε Ραμόν στο νότιο Ισραήλ, σε μια διαμαρτυρία με σκοπό να εμποδίσουν την είσοδο φορτηγών με βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία και έχουν σκορπίσει πέτρες στον δρόμο για να σταματήσουν οχήματα, συμπεριλαμβανομένων φορτηγών με βοήθεια, καθώς απαιτούν την επιστροφή των Ισραηλινών αιχμαλώτων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Οι διαμαρτυρίες έρχονται αφού ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το ζωτικής σημασίας πέρασμα της Ράφα την Τρίτη και εμπόδισε την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον πολιορκημένο θύλακα τις ημέρες που ακολούθησαν.

Δείτε βίντεο:

Φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό μπλόκαραν οχήματα της αστυνομίας της Νέας Υόρκης διαμαρτυρόμενοι για τη σύλληψη φοιτητή που εναντιωνόταν στον πόλεμο στη Γάζα.

Students and faculty block NYPD vehicles demanding the release of a student protester during a solidarity encampment in NY City.

Η Παλαιστίνια δημοσιογράφος Μπισάν Όουντα και η AJ+ κέρδισαν το βραβείο Peabody – μία από τις υψηλότερες διακρίσεις στη δημοσιογραφία – για την κάλυψη των καταστροφικών επιπτώσεων που έχει ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα στους κατοίκους της περιοχής.

Το βραβείο ανακοινώθηκε την Πέμπτη για το πρώτο βίντεο της σειράς της Όουντα για το AJ+ σχετικά με την καθημερινή ζωή υπό τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

Η Όουντα έστειλε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα από τη Ράφα στον κόσμο για τη βράβευσή της.

«Η αναγνώριση των προσπαθειών των δημοσιογράφων αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά σημαντική για μένα», δήλωσε η ίδια.

«Δείχνει στον κόσμο τι μας συμβαίνει. Την ώρα που η (σ.σ. ισραηλινή) κατοχή μας δολοφονεί – δημοσιογράφους, γιατρούς, ιατρούς και πολίτες – σαν να υποστηρίζουμε την τρομοκρατία», είπε.

«Σηκωνόμαστε για να καταγράψουμε απλά τη γενοκτονία που συμβαίνει στο λαό μας και εκθέτουμε την καταπίεση στον κόσμο», πρόσθεσε.

«Τρομοκράτης είναι εκείνος που διαπράττει γενοκτονία, υποστηρίζει τη γενοκτονία, στέκεται δίπλα στη γενοκτονία, σιωπά κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας και χαίρεται με τη γενοκτονία», σημείωσε.

Bisan Owda has just won one of broadcast journalism’s highest honors – the Peabody Award – for her work with AJ+.

Bisan is currently facing intense Israeli bombardment in Rafah in the occupied Gaza Strip. This is her message to the world: pic.twitter.com/rFTV7jjBIN

— AJ+ (@ajplus) May 9, 2024