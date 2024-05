Eurovision 2024: Tα χασμουρητά της Μαρίνας Σάττι ενώ μιλούσε η εκπρόσωπος του Ισραήλ

Αμέσως μετά το τέλος του προκριματικού οι νικητές έδωσαν συνέντευξη τύπου με τη σειρά εμφάνισης. Προς το τέλος μίλησε η εκπρόσωπος του Ισραήλ Εντέν Γκολάν και η Μαρίνα Σάττι είχε περίεργη αντίδραση που σχολιάστηκε αρνητικά. Συγκεκριμένα τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με πρωταγωνίστρια την ίδια να χασμουριέται και να κάνει γκριμάτσες.

Στη συνέντευξη Τύπου η τραγουδίστρια της ελληνικής συμμετοχής δεν φαίνεται καθόλου ενθουσιασμένη που βρέθηκε στο ίδιο πάνελ με τον Ισραήλ, με αποτέλεσμα η αντίδραση της να έχει γίνει viral.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν η κίνηση αυτή έχει γίνει επίτηδες, προκειμένου να δείξει τη στάση της απέναντι στο Ισραήλ, λόγω των επιθέσεων στη Γάζα.

Marina’s expressions while they were interviewing Ed*n. Marina Satti you will ALWAYS be famous

pic.twitter.com/nUQwA1kJdR

— george 🎲 | 🇳🇴🇱🇹🇮🇪 (@escldr) May 9, 2024