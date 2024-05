Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι δεν θα προμηθεύσει όπλα στο Ισραήλ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για μια ολοκληρωτική επίθεση στη Ράφα. Επιπλέον παραδέχτηκε ότι «άμαχοι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας αυτών των βομβών…» μιλώντας για τις βόμβες που στέλνουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ.

Δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι, τρομοκρατημένοι και εξαντλημένοι Παλαιστίνιοι μαζεύουν τα υπάρχοντά τους και εγκαταλείπουν τη Ράφα, καθώς οι μάχες μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ εντείνονται στην ανατολική πλευρά της πόλης.

Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν λέει ότι η Χαμάς και το Ισραήλ δεν απέχουν πολύ μεταξύ τους όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός και «θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να καταλήξουν σε συμφωνία».

Ο Μπιλ Μπερνς επέστρεψε στο Κάιρο μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στο Ισραήλ με τον επικεφαλής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα και τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, μεταδίδει το CNN επικαλούμενο ανώνυμη πηγή.

Αντιπροσωπείες από το Ισραήλ, τη Χαμάς, τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Αίγυπτο βρίσκονται στο Κάιρο για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός. Ο διευθυντής της CIA πηγαινοέρχεται μεταξύ Ντόχα, Ιερουσαλήμ και αιγυπτιακής πρωτεύουσας τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να διατηρήσουν τις συνομιλίες σε καλό δρόμο.

Οι διαπραγματεύσεις παραπαίουν από τότε που οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Ράφα, με τον αξιωματούχο της Χαμάς Ιζάτ αλ Ρισέκ να λέει ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί τις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός ως προκάλυμμα για να εισβάλει στην πόλη στη νότια Γάζα και να καταλάβει το πέρασμα με την Αίγυπτο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στην κοινότητα Μαλκιά στο βόρειο Ισραήλ.

Το 20χρονο θύμα σκοτώθηκε σε επίθεση με όλμους και πυραύλους που πραγματοποίησε την Τετάρτη η Χεζμπολάχ από τον νότιο Λίβανο. Δύο ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν επίσης τη Δευτέρα σε επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Χεζμπολάχ εναντίον ισραηλινής στρατιωτικής θέσης κοντά στη βόρεια ισραηλινή πόλη Μετούλα.

Οι φοιτητές του Trinity College στην ιρλανδική πρωτεύουσα τερμάτισαν τη διαμαρτυρία τους και θα διαλύσουν τον καταυλισμό αλληλεγγύης στη Γάζα μετά την ικανοποίηση των αιτημάτων τους για αποεπένδυση από το Ισραήλ από την ηγεσία του πανεπιστημίου.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του, το Trinity College Dublin ανέφερε ότι «επιτεύχθηκε συμφωνία» μετά από «επιτυχείς συνομιλίες μεταξύ» της ανώτερης διοίκησης του πανεπιστημίου και των διαδηλωτών.

Το πανεπιστήμιο δήλωσε ότι «θα ολοκληρώσει την αποεπένδυση από επενδύσεις σε ισραηλινές εταιρείες που έχουν δραστηριότητες στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και εμφανίζονται στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για το θέμα αυτό».

Η ολλανδική αστυνομία συνέλαβε 32 διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης, αφού προχώρησε στην απομάκρυνση των οδοφραγμάτων που είχαν στηθεί στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (UVA), όπου σημειώνονται συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας από τη Δευτέρα.

Οι αστυνομικοί απομάκρυναν τους διαδηλωτές από μια περιοχή μπροστά από το κτίριο Binnengasthuis του UVA στο κέντρο της πόλης του Άμστερνταμ, ενώ οι διαδηλωτές απέκλεισαν επίσης έναν κεντρικό δρόμο και «πέταξαν αμμωνία στα ΜΑΤ», σύμφωνα με αναφορές.

Η αστυνομία δήλωσε ότι οι διαδηλωτές, οι οποίοι ζητούν από την UVA να διακόψει κάθε δεσμό με το Ισραήλ, συνελήφθησαν για «βία, καταστροφή, επίθεση και υποκίνηση».

Αυτές οι τελευταίες συλλήψεις σημαίνουν ότι τουλάχιστον 169 άτομα έχουν συλληφθεί από την ολλανδική αστυνομία από τη Δευτέρα.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα ενός ολονύκτιου ισραηλινού βομβαρδισμού κατοικίας στη συνοικία Ταλ ασ-Σουλτάν, δυτικά της πόλης Ράφα, μεταδίδει το Al Jazeera Arabic.

Ισραηλινά ελικόπτερα εκτόξευσαν πυραύλους προς τη συνοικία Zeitoun, νότια της πόλης της Γάζας, όπου αναφέρθηκαν επίσης βομβαρδισμοί πυροβολικού και πυρά από προελαύνοντα ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα.

Και η γειτονιά Sabra, νότια της πόλης της Γάζας, αναφέρθηκε ότι επλήγη από συνεχείς ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, δήλωσε ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα «πρέπει να τελειώσει τώρα».

Είπε ότι ο πόλεμος «δεν ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου» και τόνισε ότι περισσότεροι από 5.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα σε πέντε ξεχωριστούς πολέμους με το Ισραήλ από το 2008.

«[Αυτό] χωρίς να υπολογίζονται οι μαζικές καταστροφές, οι ακρωτηριασμοί, οι αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις, οι κατεδαφίσεις σπιτιών, οι αναγκαστικοί εκτοπισμοί και αμέτρητες άλλες φρικαλεότητες που οι Παλαιστίνιοι χρειάστηκε να υποστούν σε πάνω από μισό αιώνα ληστρικής στρατιωτικής δικτατορίας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη», έγραψε σε ανάρτησή της στο Χ.

