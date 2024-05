Μαχητές στη Γάζα εκτόξευσαν οκτώ ρουκέτες από την περιοχή της Ράφα προς την περιοχή της διάβασης Κερέμ Σαλόμ στο Ισραήλ λίγο μετά την επαναλειτουργία της την Τετάρτη, τραυματίζοντας έναν Ισραηλινό στρατιώτη, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Ο στρατιώτης υπέστη ελαφρά τραύματα και του παρασχέθηκε ιατρική περίθαλψη στο σημείο, ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του. Η είδηση μέχρι στιγμής δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ούτε οι παλαιστινιακές οργανώσεις έχουν ανακοινώσει την επίθεση, κατά την συνήθη τακτική της.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο στρατός ανέφερε πρόσθετες εκτοξεύσεις από την περιοχή της Ράφα που δεν κατάφεραν να περάσουν στο ισραηλινό έδαφος και αντ’ αυτού προσγειώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

