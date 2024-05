Η UNRWA κλείνει τα κεντρικά γραφεία της – Καταγγέλλει απόπειρες εμπρησμού από «Ισραηλινούς εξτρεμιστές»

Η UNRWA ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι θα κλείσει τα κεντρικά της γραφεία στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, αφού «Ισραηλινοί εξτρεμιστές έβαλαν φωτιά» σε υπαίθριους χώρους στον περίβολο του συγκροτήματος, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες.

Ο Φιλίπ Λαζαρινί, μάλιστα, ανήρτησε σχετικό βίντεο στην πλατφόσμα X, στο οποίο φαίνονται πυκνοί καπνοί γύρω από τα γραφεία της UNRWA, καθώς και οι προσπάθειες κατάσβεσης.

This evening, Israeli residents set fire twice to the perimeter of the UNRWA Headquarters in occupied East Jerusalem.

This took place while UNRWA and other UN Agencies’ staff were on the compound.

While there were no casualties among our staff, the fire caused extensive damage… pic.twitter.com/ZqHFDNkiWC

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) May 9, 2024