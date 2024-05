ΜακΚίσικ: «Αισθάνομαι ότι είναι η χρονιά που θα τα πάρουμε όλα»

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το τρίτο σερί του Final Four της Euroleague, ξεκινώντας κόντρα στην Ρεάλ (24/5, 22:00) στον ημιτελικό. O Σακίλ ΜακΚίσικ είχε την εμπειρία των προηγούμενων δύο μαζί με την ομάδα και δήλωσε μεταξύ άλλων στην Media Day της ομάδας πως αισθάνεται ότι η φετινή χρονιά ανήκει στους ερυθρόλευκους, αλλά δεν θέλει να το γρουσουζέψει.

«Αισθάνομαι ότι είναι η χρονιά που θα τα πάρουμε όλα. Είμαι αισιόδοξος και ανυπομονώ για το παιχνίδι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά ο Σακίλ ΜακΚίσικ δήλωσε:

Για την πρόκριση στο Final Four: «Πάντα είναι ωραίο να πηγαίνεις στο Final Four. Είμαι από τους τυχερούς παίκτες από την στιγμή που πηγαίνω σε τρίτη σερί διοργάνωση. Νομίζω ότι υπάρχει λιγότερο πίεση και ας μην κερδίσαμε. Ερχόμαστε ως το αουτσάιντερ και έτσι πρέπει να το προσεγγίσουμε».

Για το πώς ανεβάζει την απόδοσή του στα δύσκολα: «Δεν ξέρω. Αισθάνομαι ότι είμαι κάποιος που θέλει να νικάει. Μου αρέσει να βγαίνω μπροστά όταν είμαστε με την πλάτη στον τοίχο».

Για το γεγονός ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού λένε ότι είναι πεινασμένα σκυλιά και πώς μπορεί να βοηθήσει αυτό στο ματς με την Ρεάλ: «Η Ρεάλ είναι καλή ομάδα. Νομίζω ότι ανατρέψαμε διαφορά +20 πόντων στην έδρα τους φέτος, το πήγαμε στο -4, έκανα drive και μου έκανε φάουλ ο Πουαριέ που δεν δόθηκε. Είχαμε έτσι μία ευκαιρία. Είναι το Final Four, όλα μπορούν να συμβούν. Αυτό είναι το καλύτερο».

Για το αν αισθάνεται πιο ασφαλής με τους Φαλ και Μιλουτίνοφ στο πλευρό του: «Σαφώς, είναι δύο από τους καλύτερους ψηλούς στον κόσμο. Αν είμαστε υγιείς ως ομάδα και είναι όλοι συγκεντρωμένοι, τότε οι πιθανότητες είναι αμέτρητες. Κάθε μέρα έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Πολλά πράγματα πρέπει να πάνε με το μέρος μας, όπως και για την Ρεάλ. Ελπίζω φέτος η τύχη να είναι με το μέρος μας».

Για την διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες προκρίσεις στο Final Four: «Όλα έχουν να κάνουν με την εμπειρία. Ακόμα και πέρυσι όλοι με ρωτούσαν για αυτό. Μετά τον τελικό με την Ρεάλ συνειδητοποίησα ότι αν έχεις βρεθεί αρκετές φορές στο Final Four τότε δεν έχεις τόση πίεση. Σίγουρα ήθελαν να νικήσουν πέρυσι, αλλά δεν νομίζω ότι είχαν τόση πίεση. Πηγαίνοντας έτσι σε τρίτο Final Four ξέρω τι να περιμένω. Ξέρω τι θα γίνεται. Οι μεγάλοι παίκτες παίζουν σε τέτοιες στιγμές, οπότε είμαι ενθουσιασμένος».

Για το αν ονειρεύεται το Βερολίνο και το τρόπαιο: «Αισθάνομαι ότι είναι η χρονιά που θα τα πάρουμε όλα, αλλά είναι η EuroLeague και όλα μπορούν να συμβούν. Δεν θέλω να το γρουσουζέψω. Τα παιδιά είναι συγκεντρωμένα, ο κόουτς είναι συγκεντρωμένος, οπότε είμαι αισιόδοξος. Ανυπομονώ για το ματς, όπου θα είμαι στον πάγκο και ο κόουτς θα μου μπει να περάσω στο παρκέ».

Για το επίπεδο του Final Four σε σχέση με τα προηγούμενα δύο που πήρε μέρος: «Καλή ερώτηση. Νομίζω ότι είναι τέσσερις πεινασμένες ομάδες. Δύο που δεν ήταν καν πέρυσι και δύο που ήταν, αλλά βρίσκονται στον ημιτελικό, οπότε θα έχουμε μία νέα ομάδα στον τελικό και είμαστε το ίδιο πεινασμένοι με πέρυσι. Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ ταλέντο. Αν περάσουμε την Ρεάλ, μετά ξεκινάμε από την αρχή σε δύο μέρες, οπότε πιστεύω ότι είναι πολύ υψηλό το επίπεδο».