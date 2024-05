Το ΝΑΤΟ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στο λαό του Ιράν για το θάνατο του προέδρου και του υπουργού Εξωτερικών του που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του ελικοπτέρου.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Φάρα Ντακλαλάχ, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, αναφέρει τα εξής: «Τα συλλυπητήριά μας στον λαό του Ιράν για το θάνατο του προέδρου Ραϊσί, του υπουργού Εξωτερικών Αμιραμπντολαχιάν και άλλων που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του ελικοπτέρου».

Our condolences to the people of #Iran for the death of President Raisi, Foreign Minister Amir-Abdollahian, and others who perished in the helicopter crash.

O Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, με τη σειρά του γράφει ότι η ΕΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του για το θάνατο του Εμπραχίμ Ραϊσί και του Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν.

Στην ανακοίνωση της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τα συλλυπητήριά της για το θάνατο του προέδρου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί, του υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν και άλλων Ιρανών αξιωματούχων που βρίσκονταν στην τραγική συντριβή του ελικοπτέρου την Κυριακή. Η ΕΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια της στις οικογένειες όλων των θυμάτων και στους Ιρανούς πολίτες που επλήγησαν».

Προηγήθηκε το μήνυμα μέσω του Χ του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, στο οποίο τονίζεται: «Η ΕΕ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για το θάνατο του προέδρου Ραϊσί και του υπουργού Εξωτερικών Αμιραμπντολαχιάν, καθώς και άλλων μελών της αντιπροσωπείας και του πληρώματος σε δυστύχημα με ελικόπτερο. Η σκέψη μας είναι στις οικογένειες».

The EU expresses its sincere condolences for the death of President Raisi and Foreign Minister Abdollahian, as well as other members of their delegation and crew in a helicopter accident. Our thoughts go to the families.

— Charles Michel (@CharlesMichel) May 20, 2024