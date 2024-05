Την σορό του προέδρου του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί και του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν καθώς επίσης και των υπολοίπων 7 επιβαινόντων εντόπισαν τα σωστικά συνεργεία στο σημείο που κατέπεσε χθες, Κυριακή το ελικόπτερο που τους μετέφερε.

Σε βίντεο διασώστες της Ερυθράς Ημισελήνου έχουν ανασύρει από το σημείο της συντριβής τις σορούς.

«Μεταφέρουν τους μάρτυρες», μεταδίδει το IRNA.

The footage shows the transfer of the bodies of the martyrs by the Iranian Red Crescent Society (IRCS) and army rangers pic.twitter.com/oJtEiEc0U6 — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 20, 2024

Οι σοροί των νεκρών θα μεταφερθούν στην πόλη Ταμπρίζ, δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό Tasnim News.

Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις διάσωσης

Πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης έχουν τελειώσει.

Εκτός από τον πρόεδρο του Ιράν και τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας, στο ελικόπτερο επέβαιναν άλλα επτά άτομα, τα οποία επίσης θεωρούνται νεκρά. Πρόκειται για τον κυβερνήτη της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν Μαλέκ Ραχματί, τον ιμάμη της προσευχής της Παρασκευής της Ταμπρίζ, Mohammad Ali Alehashem καθώς και έναν πιλότο, τον συγκυβερνήτη, τον αρχηγό πληρώματος, τον επικεφαλής ασφαλείας και έναν άλλο σωματοφύλακα.

Ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Εμπραχίμ Ραϊσί εξελέγη το 2021 και ήταν 63 ετών και ο υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν ανέλαβε το αξίωμα επίσης το 2021 και ήταν 60.

Το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο Ιρανός πρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας μαζί με επτά άλλους επιβάτες και μέλη του πληρώματος χάθηκε χθες, Κυριακή, από τα ραντάρ καθώς πετούσε πάνω από απόκρημνη και δασώδη περιοχή στο βορειοδυτικό Ιράν εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με βροχή και πυκνή ομίχλη. Τα συντρίμμια του βρέθηκαν σήμερα την αυγή σε πλαγιά βουνού.

لحظه‌ی اعلام رسمی شهادت رئیس جمهور در حرم مطهر حضرت معصومه(س) pic.twitter.com/ooHWIsJNfV — خبرگزاری ایرنا (@IRNA_1313) May 20, 2024

«Δεν θα διαταραχθεί η διακυβέρνηση»

Η κυβέρνηση του Ιράν διαβεβαίωσε σήμερα σε ανακοίνωσή της ότι ο θάνατος του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί σε δυστύχημα με ελικόπτερο δεν θα προκαλέσει «την παραμικρή διατάραξη της διακυβέρνησης» της χώρας.

«Ο πρόεδρος του ιρανικού λαού, εργατικός και ακούραστος (…) θυσίασε τη ζωή του για το έθνος», αντέδρασε η κυβέρνηση στον θάνατό του. «Διαβεβαιώνουμε το πιστό έθνος ότι με τη βοήθεια του Θεού και την υποστήριξη του λαού δεν θα υπάρξει η παραμικρή διατάραξη της διακυβέρνησης της χώρας», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση θα έχει σήμερα «έκτακτη συνεδρίαση», μετέδωσε παράλληλα το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω σχετικά με την ώρα κατά την οποία θα διεξαχθεί και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Ο Μοχμπέρ υπηρεσιακός πρόεδρος

Το ιρανικό Σύνταγμα προβλέπει ότι ο πρόεδρος της χώρας αντικαθίσταται στην περίπτωση θανάτου του από τον πρώτο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Μοχαμάντ Μοχμπέρ στην προκειμένη περίπτωση, ενώ στη συνέχεια προβλέπει τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών σε διάστημα 50 ημερών.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επιβεβαίωσε πριν λίγο ότι Μοχμπέρ, θα αναλάβει τον προεδρικό θώκο έως ότου προκηρυχθούν εκλογές.

#Iran’s VP to take over as interim president: Guardian Council https://t.co/1ED8VDP14A pic.twitter.com/ILIp7oZOGJ — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 20, 2024

Το Χρηματιστήριο της Τεχεράνης έκλεισε σήμερα μετά την αναγγελία του θανάτου του προέδρου Ραϊσί, ενημέρωσε μέλος του διοικητικού του συμβουλίου, ο Ρεζά Εϊβαζλού, το οποίο επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Συλλυπητήρια από Χαμάς και Χούθι

«Τα βαθύτερα συλλυπητήριά της και την αλληλεγγύη της» προς τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, την ιρανική κυβέρνηση και τον ιρανικό λαό για «αυτή την τεράστια απώλεια», εξέφρασε η Χαμάς.

«Αυτοί οι ηγέτες στήριξαν τον νόμιμο αγώνα του λαού μας ενάντια στην σιωνιστική οντότητα, παρείχαν πολύτιμη στήριξη προς την παλαιστινιακή αντίσταση και κατέβαλαν άοκνες προσπάθειες αλληλεγγύης και στήριξης σε όλα τα φόρα και τους τομείς για τον λαό μας.

Κατέβαλαν επίσης σημαντικές πολιτικές και διπλωματικές προσπάθειες για να σταματήσουν την σιωνιστική επιθετικότητα ενάντια στον παλαιστινιακό μας λαό», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Χαμάς.

Εξάλλου και ο Μοχάμεντ Άλι αλ Χούθι, επικεφαλής της ανώτατης επαναστατική επιτροπής του κινήματος των Χούθι στην Υεμένη, εξέφρασε «τα βαθύτερα συλλυπητήριά του στον ιρανικό λαό, την ιρανική ηγεσία και τις οικογένειες του προέδρου Ραϊσί και της αντιπροσωπείας που τον συνόδευε».

«Ζητάμε από τον Θεό να προσφέρει στις οικογένειές τους υπομονή και παρηγοριά (…) Θεού θέλοντος, ο ιρανικός λαός θα παραμείνει προσηλωμένος στους πιστούς ηγέτες του λαού».

Διεθνείς αντιδράσεις

Η Τουρκία «συναισθάνεται τον πόνο του φίλου και αδελφού ιρανικού λαού», δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μετά την αναγγελία του θανάτου του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί σε δυστύχημα με ελικόπτερο.

«Δυστυχώς η είδηση που ήρθε από το Ιράν μας προκάλεσε βαθιά θλίψη», πρόσθεσε ο Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου.

«Από την πρώτη στιγμή που μάθαμε για το ατύχημα, ήμασταν σε επαφή με τις ιρανικές αρχές και κινητοποιήσαμε όλα τα μέσα για να βοηθήσουμε στις προσπάθειες (διάσωσης). Οι σχετικοί θεσμοί, μεταξύ των οποίων το υπουργείο Άμυνάς μας και η αρχή (αντιμετώπισης) καταστροφών AFAD έκαναν το καλύτερο δυνατό, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε καλές ειδήσεις», πρόσθεσε ο Φιντάν σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Πακιστανό ομόλογό του Ισάκ Νταρ.

«Η ΕΕ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για το θάνατο του Προέδρου Ραΐσι και του Υπουργού Εξωτερικών Αμπντολαχιάν, καθώς και άλλων μελών της αντιπροσωπείας και του πληρώματος τους σε ατύχημα με ελικόπτερο. Η σκέψη μας πηγαίνει στις οικογένειες», αναφέρει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

The EU expresses its sincere condolences for the death of President Raisi and Foreign Minister Abdollahian, as well as other members of their delegation and crew in a helicopter accident. Our thoughts go to the families. — Charles Michel (@CharlesMichel) May 20, 2024

«Θα θυμόμαστε πάντα αυτές τις εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες ως αληθινούς πατριώτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, οι οποίοι υπερασπίστηκαν σθεναρά τα συμφέροντα του κράτους τους και έδωσαν τη ζωή τους στην ανιδιοτελή υπηρεσία της Πατρίδας», ανέφερε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε σήμερα «βαθιά θλιμμένος και σοκαρισμένος από τον τραγικό χαμό» του προέδρου του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί κατά τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε.

«Εκφράζω τα ειλικρινά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τον ιρανικό λαό», έγραψε ο Μόντι στο Χ, ενώ πρόσθεσε ότι η Ινδία βρίσκεται «στο πλευρό του Ιράν αυτή την περίοδο θλίψης».

Deeply saddened and shocked by the tragic demise of Dr. Seyed Ebrahim Raisi, President of the Islamic Republic of Iran. His contribution to strengthening India-Iran bilateral relationship will always be remembered. My heartfelt condolences to his family and the people of Iran.… — Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2024



Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε «βαθιά λυπημένος» για τον θάνατο του Ραΐσι. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στο Ιράν και τον Ανώτατο Ηγέτη του Αλί Χαμενεΐ, λέγοντας ότι ο Ραΐσι ήταν «άνευ όρων φίλος» της Βενεζουέλας.