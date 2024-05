Πέρασε από τη ΓΣ του ΟΗΕ το ψήφισμα για την Παλαιστίνη - Τι δικαιώματα παρέχει και γιατί είναι σημαντικό

Ιστορική στιγμή εκτυλίχθηκε στον ΟΗΕ την Παρασκευή (10/5), καθώς εγκρίθηκε και μάλιστα με ευρεία πλειοψηφία το ψήφισμα, το οποίο παρέχει στην Παλαιστίνη μια σειρά από δικαιώματα στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης.

Το ψήφισμα για την επέκταση των δικαιωμάτων της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ πέρασε με συντριπτική υποστήριξη, καθώς 143 χώρες ψήφισαν υπέρ, εννέα ψήφισαν κατά και 25 απείχαν.

Η έγκριση του ψηφίσματος δίνει στην Παλαιστίνη περισσότερα δικαιώματα και προνόμια στον ΟΗΕ. Μέχρι σήμερα η Παλαιστίνη ήταν ένα κράτος παρατηρητής χωρίς δικαίωμα συμμετοχής, αλλά αγωνίζεται για την πλήρη ένταξη σε αυτό το όργανο εδώ και πολλά χρόνια.

Το ψήφισμα δεν δίνει στην Παλαιστίνη πλήρη ένταξη, αλλά περισσότερα δικαιώματα και προνόμια, όπως την ένταξη σε διάφορους οργανισμούς και όργανα του ΟΗΕ, στα οποία δεν είναι σε θέση να ενταχθεί αυτή τη στιγμή.

Έτσι ενισχύσει το καθεστώς των Παλαιστινίων στον ΟΗΕ και τους φέρνει πιο κοντά στην πλήρη ένταξη. Χρησιμεύει επίσης ως μια περαιτέρω υπενθύμιση για το πού βρίσκεται μεγάλο μέρος του κόσμου σχετικά με το αν η Παλαιστίνη θα πρέπει να γίνει μέλος του ΟΗΕ.

Η Ελλάδα όπως και η Κύπρος είναι μεταξύ των χωρών που ψήφισαν υπέρ. Οι εννέα χώρες που ψήφισαν κατά είναι η Αργεντινή, η Τσεχία, η Ουγγαρία, το Ισραήλ, η Μικρονησία, το Ναουρού, η Δημοκρατία του Παλάου, η Παπούα Νέα Γουινέα και οι ΗΠΑ.

NOW: #UNGA adopts resolution enhancing #Palestine‘s rights and privileges at the United Nations with strong support. Resolution received 143 votes in favor, 9 against, 25 abstentions. @Palestine_UN retains observer state status but will receive almost all rights of a full member… pic.twitter.com/ub460tHBMI

— Rami Ayari (@Raminho) May 10, 2024