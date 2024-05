Η εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, τόνισε ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα «πρέπει να τελειώσει τώρα» (στη φωτογραφία του Reuters/Mohammed Salem, επάνω, μικρή Παλαιστίνια θρηνεί για τους νεκρούς συγγενείς της από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Ράφα).

Yes, Secretary General: this monstruosity has to come to an end now.

We must not forget that it did not start on Oct7. Israel had killed more than 5000 ppl in Gaza alone in 5 wars before Oct7 (2008,2012,2014,

2021,2022), without counting the mass destruction, the maiming, the… https://t.co/ey2p95gJNq

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) May 8, 2024