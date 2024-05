Ώρες πριν το ελικόπτερο κάνει αναγκαστική προσγείωση ή συντριβεί λόγω πυκνής ομίχλης σε ορεινή περιοχή κοντά στην Τζόλφα, ο Εμπραχίμ Ραΐσι συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, και έκανε εξαιρετικά σημαντικές δηλώσεις.

«Κάποιοι άνθρωποι δεν χαιρετίζουν τη συνεύρεση μας και τις κοινές μας επιτυχίες, αλλά αυτοί δεν είναι σημαντικοί για εμάς. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε εφαρμόσει ό,τι είναι καλό για τις χώρες, τα κράτη και τους λαούς μας μαζί», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο μοιραίο ελικόπτερο, με την τύχη του να αγνοείται από το απόγευμα της Κυριακής (19/5).

Earlier today presidents #Raisi and #Aliyev met on the 🇮🇷/🇦🇿 border in an attempt to diffuse tensions between their countries.

On the way back Raisi’s helicopter was forced to make a crash landing. His current status is still unknown. pic.twitter.com/CoxPy5Cci3

