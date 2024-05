Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες ότι προχθές Σάββατο περί τις 21:35 (ώρα Σανάα) αντάρτες Χούθι εκτόξευσαν αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο (ASBM) προς την κατεύθυνση του Κόλπου του Αντεν, διαβεβαιώνοντας πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ζημιές σε κάποιο από τα πλοία που κινούνταν σε αυτήν τη θαλάσσια περιοχή (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από edrmagazine.eu).

Η «συνεχιζόμενη κακόβουλη και απερίσκεπτη συμπεριφορά των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και θέτει σε κίνδυνο ζωές ναυτικών στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Αντεν», στηλίτευσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

May 19 CENTCOM Update

At approximately 9:35 p.m. (Sanaa time) May 18, Iranian-backed Houthis launched one anti-ship ballistic missile (ASBM) from a Houthi-controlled area in Yemen over the Gulf of Aden. There were no injuries or damages reported by U.S., coalition, or merchant… pic.twitter.com/iud8OSr4nM

— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 19, 2024