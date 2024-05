Μεγάλος διαγωνισμός του in – Κέρδισε 2 προσκλήσεις για την προπόνηση του Ολυμπιακού πριν τον τελικό του Conference League

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά την ισοπαλία στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό (2-2) και στρέφει την προσοχή του αποκλειστικά στον σπουδαίο τελικό του Conference League με τη Φιορεντίνα στην «Opap Arena».

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ραντεβού με την ιστορία της την επόμενη Τετάρτη (29/5, 22:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια και θα διεκδικήσει τον πρώτο ευρωπαϊκό της τίτλο κόντρα στην ιταλική ομάδα. Το in, εξασφάλισε για εσάς 2 προσκλήσεις για την προπόνηση του Ολυμπιακού (23/5, στις 10:30) πριν τον μεγάλο τελικό του Conference League με τους «βιόλα».

Πώς μπορείτε να τα κάνετε δικά σας; Ακολουθώντας τα επόμενα βήματα και να μπείτε δωρεάν στην κλήρωση η οποία θα γίνει την Τρίτη, 22 Μαΐου στις 20:00.

Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό λοιπόν θα πρέπει να κάνετε τα παρακάτω:

Follow το Instagram του in

Follow το TikTok του in (δείτε το πιο κάτω)

Like στο Instagram post του διαγωνισμού

Comment & tag 2 φίλους σας

Μπορείτε να κάνετε όσα σχόλια θέλετε, tagάροντας διαφορετικούς φίλους αυξάνοντας και τις πιθανότητες για να είστε ένας από τους τυχερούς του in.

2 τυχεροί κερδίζουν από μια πρόσκληση για την προπόνηση (23/5, 10:30). Ο διαγωνισμός λήγει 22/5 στις 18:00 και οι νικητές θα ανακοινωθούν σε στόρι του in.gr στις 22/5 στις 20:00.