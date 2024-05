Ανησυχεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τους ομαδικούς τάφους

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέφρασαν τη βαθιά τους ανησυχία σχετικά με τις αναφορές για την ανακάλυψη ομαδικών τάφων κοντά στα νοσοκομειακά συγκροτήματα Νάσερ και Αλ Σίφα στη Γάζα, όπου είχαν ταφεί εκατοντάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων (φωτογραφία, επάνω, και βίντεο, κάτω, από το Χ).

Press Statement by the Security Council on mass graves in Gaza calling for investigators to be allowed to conduct immediate, independent, thorough, and impartial investigation 🇵🇸🇺🇳 pic.twitter.com/8hNm3095od

Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπογράμμισε την ανάγκη λογοδοσίας για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και ζήτησε να επιτραπεί στους ερευνητές η απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις τοποθεσίες ομαδικών τάφων στη Γάζα για να διεξάγουν άμεσες, ανεξάρτητες, ενδελεχείς, περιεκτικές, διαφανείς και αμερόληπτες έρευνες σχετικά με την υπόθεση.

Τα μέλη επανέλαβαν το αίτημά τους να συμμορφωθούν όλα τα μέρη σχολαστικά με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά την προστασία αμάχων και πολιτικών αντικειμένων και επιβεβαίωσαν τη σημασία να επιτραπεί στις οικογένειες να γνωρίζουν την τύχη και την τοποθεσία των αγνοούμενων συγγενών τους, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

The United Nations calls for an “independent, effective and transparent investigation” into the discovery of mass graves at two hospitals in Gaza, Nasser and al-Shifa, after Israeli forces withdrew from the area. pic.twitter.com/IxVudIjB3C

