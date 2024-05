Οι «παρατάξεις της Παλαιστινιακής Αντίστασης» ανακοινώνουν σειρά επιχειρήσεων κατά των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Ένας αρχηγός πεδίου της «Παλαιστινιακής Αντίστασης» από τη γειτονιά Αλ Ζεϊτούν δήλωσε στο Al Mayadeen ότι οι μαχητές της Αντίστασης εμπλέκονται σε σφοδρές συγκρούσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής νοτιοδυτικά της γειτονιάς, νοτιοανατολικά της πόλης της Γάζας.

Ο ηγέτης ανέφερε ότι οι συγκρούσεις επικεντρώνονται γύρω από την περιοχή του τζαμιού Badr και της κλινικής της UNRWA, όπου οι μαχητές της Αντίστασης κατάφεραν να καταστρέψουν αρκετά ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα από την Πέμπτη, εκτός από το να ρίχνουν στα ισραηλινά στρατεύματα κατοχής βλήματα όλμου των 60 χιλιοστών και ρουκέτες κατά προσωπικού. Από την ημέρα που το Ισραήλ εισέβαλε στη Ράφα, βρίσκεται αντιμέτωπο με τις παλαιστινιακές οργανώσεις και τακτικές ανταρτοπόλεμου.

Η πηγή επιβεβαίωσε ότι «οι μαχητές της Αντίστασης μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν με επιτυχία τις επιχειρήσεις τους», παρά το γεγονός ότι «οι επιτιθέμενες ισραηλινές δυνάμεις είναι διπλάσιες από τις δυνάμεις που επιχείρησαν να προελάσουν στη γειτονιά πριν από περίπου δύο μήνες», σημειώνοντας ότι «οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής υποστηρίζονται πλέον από δεκάδες άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και μπουλντόζες».

Σύμφωνα με τον ηγέτη, ο ισραηλινός στρατός κατοχής εντείνει επίσης τη χρήση ελικοπτέρων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και μαχητικών αεροσκαφών στις επιθέσεις του. Ο επικεφαλής του πεδίου δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής κατεδάφισαν δεκάδες σπίτια, ενώ βομβάρδισαν άλλα με πολεμικά αεροσκάφη στη γειτονιά αλ-Ζεϊτούν αργά το βράδυ της Πέμπτης. Από το τις πόλεις της γαλλικής επαρχίας και το Στάλινγκραντ ήδη, η ιστορία έχει δείξει πως το να ρημάζεις μια πόλη με βομβαρδισμούς και μετά να μπαίνεις με τον στρατό είναι κακή ιδέα.

Πλέον η Παλαιστινιακή Αντίσταση ενέτεινε την Πέμπτη τις επιχειρήσεις της κατά των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής που εισβάλλουν στη γειτονιά αλ-Ζεϊτούν. Στα νότια της γειτονιάς, οι Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ, η στρατιωτική πτέρυγα του κινήματος Χαμάς, επιτέθηκαν με βλήματα όλμου κατά των συγκεντρώσεων των ισραηλινών δυνάμεων και επιτέθηκαν σε δύο ισραηλινά οχήματα με ένα βλήμα αλ-Γιασίν 105 και έναν εκρηκτικό μηχανισμό.

Οι Ταξιαρχίες αλ-Κουντς, η στρατιωτική πτέρυγα του κινήματος Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (PIJ), επιτέθηκαν με βλήματα όλμου εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων κατοχής και οχημάτων κοντά στο τζαμί Αλί, νοτιοδυτικά της γειτονιάς αλ-Ζαϊτούν. Οι Ταξιαρχίες των Μαρτύρων Αλ-Ακσά επιτέθηκαν επίσης σε ισραηλινό στρατιωτικό όχημα με βλήμα RPG, καθώς και σε ισραηλινά στρατεύματα, με αρκετές οβίδες όλμου νότια της γειτονιάς. Την Παρασκευή, η αλ-Κασάμ επιβεβαίωσε ότι οι μαχητές της Αντίστασης εμπλέκονται σε σφοδρές συγκρούσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής που διεισδύουν νότια της γειτονιάς αλ-Ζαϊτούν στην πόλη της Γάζας, καταστρέφοντας ένα ισραηλινό Merkava 4 με ένα βλήμα al-Yassin 105.

Palestinians flee Al-Zeitoun neighborhood in Gaza following an Israeli incursion into the area. pic.twitter.com/KqFi1gpSur

— Quds News Network (@QudsNen) May 10, 2024