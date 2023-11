Γάζα: Γιατί το Ισραήλ χάνει το πλεονέκτημα του κατά την χερσαία εισβολή

Ο Εζάζ Χαϊντέρ, στρατιωτικός αναλυτής, λέει ότι με τη «χερσαία εισβολή» στην Λωρίδα της Γάζας το Ισραήλ «χάνει σταδιακά το πλεονέκτημα» του έναντι της Χαμάς.

Με μια μικρή αλλά πολύ συγκεκριμένη δήλωσή του ο στρατιωτικός αναλυτής υπέδειξε κάποιες από τις πιο σημαντικές αδυναμίες της χερσαίας εισβολής οι οποίες θα υπογραμμιστούν από τα ντοκουμέντα.

Παρά το γεγονός ότι είναι ισχυρό στρατιωτικά και τεχνολογικά, το Ισραήλ είναι βέβαιο ότι θα χάσει το «ασύμμετρο πλεονέκτημά» του σε μια χερσαία επιχείρηση (την στρατιωτική και αριθμητική υπεροπλία του), διότι τώρα «θα πας πρόσωπο με πρόσωπο, άνθρωπος με άνθρωπο, δρόμος με δρόμο», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Με τους αδιάκοπους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν δημιουργήσει πολλά χαλάσματα και έχει καταστρέψει πολλά κτίρια», είπε ο Χάιντερ.

Όμως μετά από λίγο, πρόσθεσε, τα τανκς και τα τεθωρακισμένα οχήματα «γίνονται πολύ άχρηστα γιατί … πρέπει να καθαρίσεις τα χαλάσματα που δημιούργησες εξ αρχής και χρειάζεσαι πεζικό».

Αναλύοντας…το επιχείρημα του στρατιωτικού αναλυτή, αρχικά ας αναφερθεί το μεγάλο πλεονέκτημα του Ισραήλ, προβαίνει σε ισχυρούς βομβαρδισμούς, έχει drone και ελικόπτερα πολύ κοντά στα σημεία των επιχειρήσεων και μπορεί να προβεί σε διάσωση ή σε επίθεση εναντίον των οργανώσεων που πολεμούν στην Γάζα.

Οι επιχειρήσεις των τεθωρακισμένων γίνονται νύχτα, με πλεονέκτημα του Ισραήλ, καθώς είναι εξοπλισμένα με νυχτερινή όραση και θερμικές κάμερες, όπως και τα drone που περιπολούν πάνω από τα τεθωρακισμένα.

Ο στρατιωτικός αναλυτής του Al Jazeera έχει δίκιο καθώς τα χαλάσματα που δημιουργεί η Ισραηλινή Αεροπορία ισοπεδώνοντας γειτονιές, αποτελούν κώλυμα για τα τεθωρακισμένα και για αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι τεθωρακισμένες θηριώδεις μπουλντόζες για να ανοίξουν δρόμο στα χαλάσματα.

Πρόκειται για πολύ μεγάλα και ογκώδη οχήματα που χρησιμοποιούνται για την διάνοιξη δρόμων και για το γκρέμισμα σπιτιών Παλαιστινίων στην Δυτική Όχθη.

Αυτή ήταν η τελευταία φωτογραφία που τραβήχτηκε για τους ισραηλινούς στρατιώτες από τη λεγόμενη επίλεκτη ταξιαρχία Givati, οι οποίοι εξοντώθηκαν όλοι χθες από την παλαιστινιακή αντίσταση στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

The Final Image of 10 Soldiers in the 84th “Givati” Brigade of the Israel Defense Force before they entered the Gaza Strip and were Killed last night by an Anti-Tank Guided Missile Attack on their “Namer” Heavy Armored Personnel Carrier. pic.twitter.com/CC9eoJU1xV

— OSINTdefender (@sentdefender) November 1, 2023