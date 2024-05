Η νότια Βραζιλία, μεγάλο μέρος της οποίας παραμένει κάτω από το νερό, προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει νέες σφοδρές βροχοπτώσεις αυτό το σαββατοκύριακο, την ώρα που οι νεκροί από τις πλημμύρες των προηγούμενων ημερών έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 126 και μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχει εκτοπιστεί.

Οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την προηγούμενη εβδομάδα την πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ προκάλεσαν υπερχειλίσεις ποταμών από τις οποίες επηρεάστηκαν σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ τραυματίστηκαν 756, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιεύθηκε χθες Παρασκευή το βράδυ από την Πολιτική Προστασία.

Με 141 ανθρώπους να εξακολουθούν να αγνοούνται, οι αρχές φοβούνται ότι ο απολογισμός των νεκρών θα συνεχίζει να αυξάνεται την ώρα που η περιοχή αναμένει «ισχυρές» βροχοπτώσεις στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Τις τελευταίες 24 ώρες ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους έχει σχεδόν διπλασιαστεί, φτάνοντας τις 411.000 χιλιάδες. Από αυτούς περισσότεροι από 71.000 έχουν πάει σε καταφύγια, με τις αρχές να προσπαθούν να διατηρήσουν την τάξη, μετά τις καταγγελίες για κλοπές και βία.

Νέες βροχοπτώσεις έπληξαν χθες την πολιτεία και κυρίως την πρωτεύουσά της Πόρτο Αλέγκρε. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και ως τις αρχές της εβδομάδας θα σημειωθούν «ισχυρές και επίμονες βροχοπτώσεις».

Η μετεωρολόγος Κάτια Βαλέντε προειδοποίησε για τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων, κυρίως στο βόρειο τμήμα της πολιτείας: «Αυτό είναι που μας ανησυχεί περισσότερο αυτή τη στιγμή», εξήγησε.

Στο μεταξύ οι Αρχές κινητοποιούν χιλιάδες στρατιωτικούς για να μοιράσουν τόνους επισιτιστικής βοήθειας καθώς και στρώματα και άλλα εφόδια.

Στο Πόρτο Αλέγκρε, όπου ζουν 1,4 εκατ. άνθρωποι, το εμφιαλωμένο νερό είναι σπάνιο, παρά τις συνεχείς παραδόσεις με βυτιοφόρα που εφοδιάζουν καταφύγια, νοσοκομεία, πολυκατοικίες ή και ξενοδοχεία.

Παρά τις νέες βροχοπτώσεις, οι κάτοικοι προσπαθούν να επιστρέψουν στην κανονικότητα.

Κάποια καταστήματα επαναλειτούργησαν, ενώ η υδροδότηση αποκαθίσταται σταδιακά σε κάποιες συνοικίες. Η κυκλοφορία των οχημάτων παραμένει δύσκολη καθώς πολλοί δρόμοι στην πόλη εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από το νερό.

