Δεκάδες νεκροί - Σκοτώθηκε δημοσιογράφος με τη γυναίκα και το παιδί του

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του τοπικού δημοσιογράφου Bahaa Okasha, ο οποίος δολοφονήθηκε μαζί με τη γυναίκα και τον γιο του σε ισραηλινή επίθεση στο σπίτι τους στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια, όπως μεταδίδει το παλαιστινιακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Wafa (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Alexander Ermochenko).

BREAKING NOW: Israel is heavily bombing GAZA

This is Israel, targeting civilians in the darkness of the night whilst they sleep.

This is Israel committing yet another massacre.

ALL EYES ON RAFAH pic.twitter.com/8AWSWYAT3q

— Khalissee (@Kahlissee) May 11, 2024