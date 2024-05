Ζελένσκι: Σημειώνονται έντονες μάχες σε όλη τη γραμμή του μετώπου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής (10/5) ότι «έντονες μάχες» μαίνονται σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα μεγάλης κλίμακας χερσαία επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία.

«Σημειώνονται έντονες μάχες σε όλη τη γραμμή του μετώπου», είπε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού ενημερώθηκε για την κατάσταση από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων.

«Συζητήσαμε για αμυντικές ενέργειες και (τρόπους) για να ενισχύσουμε τις θέσεις μας στην περιοχή του Χάρκιβ» (βορειοανατολικά), πρόσθεσε, συμπληρώνοντας ότι η Ουκρανία στέλνει ενισχύσεις στην περιοχή του Χάρκιβ και απαντά στη ρωσική επίθεση με δυνάμεις πυροβολικού και drones.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι το Κίεβο θα απαντήσει στη νέα ρωσική πρόκληση με ισχύ και κάλεσε τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου να παράσχουν πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια.

Today, Russian forces attempted to expand their operations against Ukraine in the Kharkiv region. We know the size of the occupiers’ forces and their intentions. Our warriors, artillery, and drones are fighting back against the occupier.

