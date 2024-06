Νυχτερίδα δάγκωσε την τραγουδίστρια Taylor Momsen πάνω στη σκηνή

Από ένα απρόοπτο σημαδεύτηκε η συναυλία των AC/DC στην Ισπανία, αφού μια νυχτερίδα δάγκωσε πάνω στη σκηνή την τραγουδίστρια Taylor Momsen που έκανε το άνοιγμα της βραδιάς.

Η μπάντα της Taylor Momsen, οι Pretty Reckless, έκανε support στους AC/DC το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, όταν η νυχτερίδα πέταξε πάνω στο πόδι της κατά τη διάρκεια του τραγουδιού «Witches Burn».

«Υπάρχει μια νυχτερίδα στο πόδι μου αυτή τη στιγμή, μπορεί κάποιος να με βοηθήσει, παρακαλώ;», είπε ήρεμα στο μικρόφωνο η Taylor Momsen.

Singer Taylor Momsen was bitten by a bat during her concert in Seville. She later revealed on X that she would need two weeks of rabies shots.

