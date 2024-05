Πολιτιστικές γέφυρες για τη διατήρηση του καλού κλίματος ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα

Την μουσική και την γαστρονομία βάζει μπροστά στις εκδηλώσεις της η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα. Με τις δύο χώρες να συνεχίζουν να έχουν σταθερά και σημαντικά προβλήματα στις σχέσεις τους, δεδομένων των πάγιων θέσεων και των κόκκινων γραμμών, που δεν έχουν αλλάξει παρά την ηρεμία στο πεδίο, την ίδια στιγμή επιχειρείται η αξιοποίηση του καλού κλίματος και στο «ανώδυνο» πεδίο του πολιτισμού.

Τη Δευτέρα η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα οργάνωσε συναυλία με τίτλο «Αύρα του Αιγαίου» με ελληνικά και τουρκικά τραγούδια. Στο πιάνο ήταν η Ναζλί Χατζιαλίογλου και στο κλαρίνο ο Θανάσης Βασιλόπουλος.

Με τον τούρκο πρεσβευτή, Τσαγατάι Ερτζιγές να παραδέχεται ότι οι διαφορές στις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας παραμένουν, ωστόσο οι δύο πλευρές εστιάζουν και θέλουν ενίσχυση των οικονομικών, εμπορικών και πολιτιστικών σχέσεων. Έκανε δε λόγο για θετική δυναμική που υπήρξε τον περασμένο χρόνο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Την Τρίτη στο πλαίσιο της εβδομάδας τουρκικής κουζίνας η κατοικία του τούρκου πρέσβη άνοιξε ξανά στους καλεσμένους του αυτή τη φορά για ένα δείπνο με θέμα παραδοσιακά πιάτα από τα τουρκικά παράλια του Αιγαίου.

Μεταξύ των καλεσμένων και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης, καθώς και αρκετοί πρεσβευτές, μεταξύ αυτών της Αιγύπτου, της Ινδίας αλλά και της Παλαιστίνης.

Το πόσο θα διαρκέσει το καλό κλίμα, με φόντο τα αγκάθια που συνεχίζουν να υπάρχουν και να ενοχλούν ιδιαιτέρως την Αθήνα, όσο η Άγκυρα ενισχύει διαρκώς πάγιες διεκδικήσεις της όπως η «Γαλάζια Πατρίδα» μένει να φανεί.

