Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος σε διόδια της πόλης Λιβόρνο στην κεντρική Ιταλία.

Η σφοδρή σύγκρουση μεταξύ τριών ΙΧ αυτοκινήτων σημειώθηκε εχθές Κυριακή (2/6) στον αυτοκινητόδρομο Α12.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το ένα από τα τρία έπεσε με τρομερή ταχύτητα επάνω στα άλλα δύο που περίμεναν στην ουρά των διοδίων, με αποτέλεσμα να πέσει επάνω τους και όλη η κατασκευή.

Για την ώρα άγνωστη παραμένει η αιτία της σφοδρής σύγκρουσης.

Στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος έσπευσαν η πυροσβεστική, καραμπινιέροι και ασθενοφόρα, ενώ η κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο διεκόπη.

Τα θύματα ήταν δύο Γερμανοί και ένας Ιταλός, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες είναι δύο αδέρφια ηλικίας 3 και 6 ετών.

In Toscana tre persone sono morte in un incidente stradale sulla A12 a Rosignano in provincia di Livorno. Un’auto è piombata a tutta velocità sulle altre in coda al casello. pic.twitter.com/BtgQ6mlDhX

— Tg3 (@Tg3web) June 2, 2024