Τροχαίο δυστύχημα με ανατροπή πούλμαν - Πέντε νεκροί

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν σε δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στο οποίο ενεπλάκη ένα πούλμαν κοντά στην πόλη Λειψία της ανατολικής Γερμανίας.

Το πούλμαν της εταιρείας FlixBus εξετράπη της πορείας του στον πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο A9 πριν πέσει στο πλάι. Είχε αναχωρήσει από το Βερολίνο με δύο οδηγούς και 53 επιβάτες και κατευθυνόταν προς τη Νυρεμβέργη με προορισμό τη Ζυρίχη, επιβεβαίωσε η εταιρεία.

Αξιωματούχοι στο κρατίδιο της Σαξονίας δήλωσαν ότι οι σκέψεις τους είναι με τα θύματα.

Η FlixBus εκτελεί δρομολόγια με πούλμαν στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Είπε ότι το ατύχημα συνέβη γύρω στις 10:00 (τοπική ώρα).

Germany: Several dead in Flixbus crash on autobahn https://t.co/AAqtsNf83z #BREAKING #BREAKINGNEWS #BREAKING_NEWS pic.twitter.com/Qx1y78o47H

— 🚨 Pointman Alerts (@PointmanAlerts) March 27, 2024