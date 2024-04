Αναβάλλει ο Ερντογάν την επίσκεψη στις ΗΠΑ και τη συνάντηση με τον Μπάιντεν;

Συγκεχυμένες παραμένουν οι πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις ΗΠΑ, στις 9 Μαΐου, και την συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν.

Το απόγευμα της Παρασκευής (26/4), ο δημοσιογράφος Ρατζίπ Σοϊλού, που ασχολείται με θέματα Μέσης Ανατολής, μετέδωσε την είδηση ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας αναβάλλει το προγραμματισμένο για τις 9 Μαΐου ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο «που είναι γνώστης του θέματος».

NEW: Erdogan postponed a planned trip to Washington to meet Biden at the White House on May 9, according to a senior official who’s familiar with the matter.

• The official says that the trip was delayed due to Erdogan’s schedule change

— Bloomberg

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 26, 2024