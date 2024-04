Τον κώδωνα του κινδύνου ότι ο κόσμος μας δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένος απέναντι στις συνταρακτικές αλλαγές που θα φέρουν τα επόμενα 5-10 χρόνια με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έκρουσε μιλώντας στο Beyond 2024, o Alvin Wang Graylin, China Regional President της εταιρείας τεχνολογίας HTC, και συγγραφέας του βιβλίου Our Next Reality: How the AI-powered Metaverse Will Reshape the World.

Όπως ο ίδιος τόνισε, «τα επόμενα 5-10 χρόνια θα φέρουν πολύ περισσότερες αλλαγές από ό, τι τα προηγούμενα 100», προσθέτοντας ότι «δεν είμαστε πραγματικά προετοιμασμένοι για τις αλλαγές που έρχονται». «Είναι υψίστης σημασίας να λάβουμε μέτρα ώστε να μην αφήσουμε απλώς τα πράγματα να συμβούν» συμπλήρωσε ο κ. Graylin.

Επισημαίνοντας ότι η κοινωνία αλλάζει πιο γρήγορα από όσο μπορούμε να προσαρμοστούμε, ο Alvin Wang είπε ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχει το ενδεχόμενο να επιβραδύνουμε κάπως τις αλλαγές, κάτι το οποίο, όμως, απαιτεί συνεργασίες σε παγκόσμιο επίπεδο, πράγμα δύσκολο εάν λάβουμε υπόψη ότι με τα σημερινά δεδομένα, κάθε χώρα θέλει να είναι πιο μπροστά από τις άλλες.





«Όταν γίνεται αυτό, όποιος κι αν κερδίσει θα προσπαθήσει να κρατήσει την πρωτοκαθεδρία του στον κόσμο. Αυτήν τη στιγμή τα πράγματα κρίνονται από το πόσα δεδομένα έχουν οι χώρες. Πολύ λίγες χώρες μπορούν να επικρατήσουν. Εάν συμβεί αυτό συμβεί, θα διευρυνθούν τα χάσματα. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, πολλές χώρες να βάλουν κάτω στο ίδιο τραπέζι τις ικανότητές τους, όλα τα δεδομένα που έχουν, γιατί έτσι μπορούν αν εκφραστούν μέσα από τις διαφορετικότητές τους», υπογράμμισε.

Στο θέμα της συνεργασίας μεταξύ χωρών πέρα από τους επιμέρους ανταγωνισμούς, ο κ. Wang είπε μεταξύ άλλων ότι ήδη βλέπουμε συνεργασία, επισημαίνοντας, όμως, ότι: «Το θέμα είναι ότι συχνά σήμερα αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει είναι ότι πολλοί βγαίνουν και λένε να γίνουμε εμείς οι πρωτοπόροι γιατί αλλιώς θα το κάνει άλλη χώρα. Αυτό, όμως, πολλές φορές δημιουργεί τετελεσμένα που δεν είναι καλά για την ανθρωπότητα. Πρέπει να αφήσουμε και άλλους να τερματίσουν μαζί μας στο τέλος του αγώνα».

Όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά, πολλές φορές χώρες συνεργάστηκαν ακόμα σε περίοδο ψυχρού πολέμου, μοιράστηκαν τεχνολογίες, ακόμα και η Ρωσία με τις ΗΠΑ για την κατάκτηση του διαστήματος. Μπορούμε να το καταφέρουμε.

Μεταξύ άλλων, προειδοποίησε ότι εάν δεν χειριστούμε σωστά τα πράγματα μπορεί καταλήξουμε σε φαινόμενα όπως τρομοκράτες που θα χρησιμοποιούν ατομικά όπλα, θα έχουμε στις μάζες αρνητική επίδραση κ.λπ.

«Ουσιαστικά μπορούμε ή να πετύχουμε απολύτως ή να αποτύχουμε δραματικά. Αυτό θα συμβεί επόμενα 10 χρόνια. Αν τα καταφέρουμε θα έρθουμε ένα βήμα πιο κοντά προς την ουτοπία. Αυτήν τη στιγμή μέσα από το πλαίσιο ανταγωνισμού που επικρατεί παντού δεν βλέπω πολύ θετικά αποτελέσματα», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «εν τέλει μπορούμε να αποφύγουμε μια πολύ μεγάλη κρίση. Κάποια στιγμή ακόμα και οι κρίσεις μπορούν να ξυπνήσουν τους ανθρώπους και να δουν ποιο είναι το πραγματικό τους συμφέρον, τι μπορούν τελικά να πετύχουν αν κινηθούν θετικά».

«Αν δεν διαχειριστούμε θετικά τα πράγματα επέρχονται κρίσεις. Αλλά είναι και αυτή μια ευκαιρία εν τέλει. Το σημαντικότερο είναι να περνάμε μέσα από κρίσεις, αλλά να μην είναι τόσο δριμείες ώστε να μπορούμε να ανακάμψουμε. Αν συνεχίσουμε όπως πηγαίνουμε τώρα, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία μας εάν δούμε ότι προκύπτουν αρνητικά αποτελέσματα» συμπλήρωσε.

«Είναι στο χέρι μας. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας δώσει περισσότερη ελευθερία που χρειαζόμαστε, μπορούμε να αναπτύξουμε την παραγωγικότητά μας, να κερδίσουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο, και να έχουμε περισσότερο χρόνο για ταξίδια, περισσότερο χρόνο με την οικογένεια κ.λπ.». είπε ακόμη ο κ. Wang προσθέτοντας ότι η χρήση της ΑΙ δεν συνεπάγεται απαραίτητα μείωση του εργατικού δυναμικού.

«Η εξίσωση δεν είναι ψηλότερη παραγωγικότητα, λιγότερο εργατικό δυναμικό», είπε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας σε διαφορετικές εργατικές νομοθεσίες και σήμερα από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα σκανδιναβικές χώρες με προηγμένο κοινωνικό μοντέλο που προσφέρει τόσα πράγματα που δεν συναντά κανείς ούτε στις ΗΠΑ, ούτε αλλού» συμπλήρωσε.

Πηγή: ΟΤ