Η Nintendo ετοιμάζεται για τον διάδοχο του Switch

Εντός του ιαπωνικού οικονομικού έτους που λήγει τον Μάρτιο του 2025 αναμένεται να ανακοινώσει η Nintendo τα σχέδιά της για τον διάδοχο της γερασμένης πια κονσόλας παιχνιδιών Switch.

Η Nintendo επέκτεινε τον κύκλο ζωής της συσκευής Switch με επιτυχημένους τίτλους όπως το The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, με την αγορά να επικεντρώνεται στο χρονοδιάγραμμα και τις προοπτικές για το υλικό επόμενης γενιάς.

Η εταιρεία ηλεκτρονικών παιχνιδιών με έδρα το Κιότο δήλωσε την Τρίτη ότι αναμένει να πουλήσει 13,5 εκατομμύρια μονάδες Switch το τρέχον οικονομικό έτος.

Ο ιαπωνικός γίγαντας του gaming κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική του πρόσφατα χάρη στην κυκλοφορία του Super Mario Bros. Movie

Η Nintendo πούλησε πέρυσι 15,7 εκατομμύρια μονάδες της υβριδικής οικιακής φορητής συσκευής, η οποία κυκλοφόρησε το 2017. Παράλληλα αύξησε την πρόβλεψή της για ολόκληρο το έτος στα 15,5 εκατομμύρια μονάδες τον Φεβρουάριο.

Η Nintendo εισήγαγε σταδιακές αλλαγές στις συσκευές του Switch, με τις πωλήσεις του μοντέλου OLED να αυξάνονται κάθε χρόνο, ακόμη και καθώς οι ευρύτερες πωλήσεις υλικού συνέχισαν την ετήσια πτώση τους.

Το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου έκλεισε με καθαρές πωλήσεις 598,6 δισεκατομμύρια γιεν Ιαπωνίας (4 δισεκατομμύρια δολάρια) έναντι 568,7 δισεκατομμυρίων γεν όπως αναμενόταν.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 136,7 δισ. γιεν Ιαπωνίας έναντι 130,3 δισ. γεν όπως ήταν η αρχική εκτίμηση και τέλος οι καθαρές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 18%.

Ενίσχυση του Switch

Tα αποτελέσματα αυτού του τριμήνου επιβεβαίωσαν ότι η Nintendo κατάφερε να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της σχεδόν επτάχρονης κονσόλας Switch.

Ο ιαπωνικός γίγαντας του gaming κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική του πρόσφατα χάρη στην κυκλοφορία του Super Mario Bros. Movie και του κορυφαίου παιχνιδιού Zelda πέρυσι, το οποίο ενίσχυσε το ενδιαφέρον για το Switch και βοήθησε τις πωλήσεις της παλιάς κονσόλας.

Η Nintendo ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι Super Mario Bros. Wonder, το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο, είχε μια “ισχυρή εκκίνηση”, με πωλήσεις 11,96 εκατομμυρίων μονάδων. Η ταινία Mario βοηθά επίσης τις πωλήσεις παλαιότερων τίτλων όπως το Mario Kart 8 Deluxe, όπως εκτιμούν στην Nintendo.

Πηγή: OT.gr