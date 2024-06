Παίκτης της χρονιάς ο Βινίσιους – Τέσσερις της Ρεάλ Μαδρίτης στην καλύτερη ενδεκάδα του Champions League (pics)

H επιτροπή των Τεχνικών Παρατηρητών της UEFA ανακήρυξε το Βραζιλιάνο επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, ως τον παίκτη της σεζόν 2023/24 UEFA Champions League.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ έκανε μια σειρά από εντυπωσιακές εμφανίσεις για την Βασίλισσα σε όλη τη νικηφόρα διαδρομή της, σημειώνοντας έξι γκολ συνολικά, συμπεριλαμβανομένου εκείνου στον τελικό εναντίον της Ντόρτμουντ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να κερδίσω άλλο ένα Champions League με αυτόν τον σύλλογο, ο οποίος μου έχει δώσει τόσα πολλά», δήλωσε ο Βραζιλιάνος διεθνής. «Είναι απίστευτο πράγμα. Δεν μπορούν όλοι να το ζήσουν και να το κερδίσουν τόσες φορές.»

✨🇧🇷 Vinícius Júnior is the 2023/24 #UCL Player of the Season 🙌#UCLfinal — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024

Ο Βινίσιους πραγματοποίησε 10 εμφανίσεις, είχε 901 λεπτά , 6 γκολ, 5 ασίστ, διένυσε απόσταση 99,3 χλμ και είχε τελική ταχύτητα 34,7 χλμ./ώρα

Επίσης ο Άγγλος μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, Τζουντ Μπέλινγκχαμ, αναδείχθηκε ως ο καλύτερος νεαρός παίκτης της σεζόν στο Champions League 2023/24. Ο Άγγλος διεθνής πραγματοποίησε μία ονειρική σεζόν-ντεμπούτο στην ισπανική πρωτεύουσα, με αποκορύφωμα τον θρίαμβο του Σαββάτου στο Champions League εναντίον της πρώην ομάδας του, Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Jude Bellingham is the 2023/24 #UCL Young Player of the Season! 👏#UCLfinal — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024

«Πάντα ονειρευόμουν να παίξω σε αυτά τα παιχνίδια», είπε ο 20χρονος Άγγλος μέσος. «Δεν μπορώ να το εκφράσω με λόγια. Είναι η καλύτερη νύχτα της ζωής μου. Πρέπει να είμαι εκεί ψηλά όσον αφορά την τέλεια σεζόν. Δεν μπορούσα να το ονειρευόμουν πολύ καλύτερα από αυτό. Είμαι τόσο ευγνώμων στους συμπαίκτες μου, την οικογένειά μου, όλους στα παρασκήνια, τους φυσιοθεραπευτές. Αυτή είναι μια τεράστια ομαδική προσπάθεια».

Ο Μπέλιγχαμ έκανε 11 εμφανίσεις, είχε 993 λεπτά, 4 γκολ, 5 ασίστ, είχε 90,5% ακρίβεια πάσας και διένυσε απόσταση 117,5χλμ.

Η κυριαρχία των μερένχες συνεχίστηκε και στην καλύτερη ενδεκάδα του τουρνουά, όπου έχουν συνολικά 4 παίκτες με τους Βινίσιους, Μπέλινγκχαμ, Ρούντιγκερ και Καρβαχάλ, να βρίσκονται σε αυτή.

Η κορυφαία 11αδα της σεζόν 2023/24: Κόμπελ, Καρμπαχάλ, Ρούντιγκερ, Χούμελς, Μάατσεν- Βιτίνια, Μπέλιγχαμ, Ζάμπιτζερ – Φόντεν, Κέιν, Βινίσιους

