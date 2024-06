Η Τεχεράνη κάλεσε τον Σουηδό επιτετραμμένο, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, για να του διαμαρτυρηθεί για τις «αβάσιμες και κακόβουλες» κατηγορίες των σουηδικών υπηρεσιών Πληροφοριών, οι οποίες κατηγόρησαν την Τεχεράνη ότι χρησιμοποιεί εγκληματικές συμμορίες για να επιτίθεται στο Ισραήλ και τα συμφέροντά του στη Σουηδία.

«Μετά τις αβάσιμες και κακόβουλες κατηγορίες ενός Σουηδού αξιωματούχου εναντίον (…) του Ιράν, ο προσωρινός επιτετραμμένος της Σουηδίας στην Τεχεράνη εκλήθη» στην υπηρεσία Δυτικής Ευρώπης, ανέφερε το ιρανικό υπουργείο στο Χ.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Following the leveling of baseless & spiteful accusations by a Swedish official against the IR of Iran, the temporary charge d’affaires of the Swedish embassy in Tehran was summoned to the FM by the assistant of the ministry’s General Directorate for Western Europe. pic.twitter.com/qXEFMD6sw9

— Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) June 2, 2024