Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τριάντα και πλέον τραυματίστηκαν σε πλήγματα της Ρωσίας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι τη νύχτα της Πέμπτης προς σήμερα Παρασκευή (φωτογραφία, επάνω, από Ukraine’s State Emergency Service / Telegram).

Τα πτώματα τριών ανθρώπων βρέθηκαν στα συντρίμμια σπιτιών και γραφείων σε συνοικία του Χαρκόβου, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ουκρανικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

💔 He’s crying over his friend — killed by a Russian drone in Kharkiv. This is the last time he’ll ever see him.

Grief, shock, and war’s cruel cost — all in one heartbreaking moment.

— Denys from Kharkiv (@GlushkoDenys) April 3, 2025