Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα απώθησε drone εν πτήσει προς τη Μόσχα, ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Παρασκευή ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ).

Air traffic over #Moscow paralyzed. It seems that all three #airport .s have problems. Ukrainian drones? pic.twitter.com/VyrHurs2Wu

«Μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας του υπουργείου Αμυνας απώθησαν επίθεση drone που πετούσε προς τη Μόσχα.

Ειδικοί στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων εργάζονται στην τοποθεσία όπου κατέπεσαν συντρίμμια», ανέφερε.

The enemy is trying to break through to Moscow again

▪️Enemy drones approaching the capital.

▪️Plan «Carpet» – temporary restrictions have been introduced for the reception of aircraft at Vnukovo Airport.

▪️Planes that were supposed to land at Vnukovo are circling in… pic.twitter.com/yWvXpZ8fGz

