Contagion: Ο σκηνοθέτης της προφητικής ταινίας για την πανδημία, φοβάται τo αύριο

Ο σκηνοθέτης που έφερε την πανδημία στην οθόνη με το Contagion, Στίβεν Σόντερμπεργκ, έχει «τρομακτικές» ιδέες για ένα σίκουελ του Contagion αλλά δεν θα προχωρήσει με κάποια -ακόμη.

Μιλώντας σε podcast για την ταινία που βγήκε στις αίθουσες το 2011 και η δημοτικότητα της αναζωπυρώθηκε τις μέρες της πανδημίας του Covid-19, ο Σόντερμπεργκ αποκάλυψε ότι θα ήταν «ανεύθυνο» να προχωρήσει σε σίκουελ με γνώμονα το σοκ.

«Μιλάμε με τους συνεργάτες μου για το ενδεχόμενο ενός σίκουελ. Έχουμε καταλήξει σε μερικά τρομακτικά concept», είπε ο Σόντερμπεργκ που είπε ότι έχει συνά επαφή με επιδημιολόγους.

«Θα έπρεπε να υπάρξει, νομίζω, μια πλοκή που να μη φαίνεται προβλέψιμη. Δεν θέλω να βασανίζω ανθρώπους», είπε.

«Υπάρχουν σεναριακές ιδέες, αλλά θα τις κατηγοριοποιούσα κάτω από την ετικέτα ‘ανεύθυνα’. Ιδέες που λες ότι ναι, είναι εντυπωσιακές αλλά δεν θέλω να την βγάλω εκεί έξω, δεν θέλω να εκθέσω το κοινό σε αυτή. Με ταλαιπωρεί» προσθέτει.

Ο Σόντερμπεργκ μιλούσε στο One Decision, ένα podcast με οικοδεσπότες τον Sir Richard Dearlove, πρώην επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών MI6, τον πρώην διευθυντή της CIA Leon Panetta και την Kate McCann, παρουσιάστρια του Times Radio.

Ο Σόντερμπεργκ βρέθηκε εκεί για να συζητήσει τη νέα του ταινία, Black Bag, ένα κατασκοπευτικό θρίλερ με πρωταγωνιστές τους Mαικλ Φασμπέντερ και Κέιτ Μπλάνσετ.

Αναπόφευκτα η συζήτηση στράφηκε και στο Contagion, την ταινία που έγινε viral και έκανε πολλά πρωτοσέλιδα τον καιρό της πανδημίας, το 2020.

Με πρωταγωνιστές τους Mατ Ντέιμον, Γκουίνεθ Πάλτροου, Τζουντ Λο, Λόρενς Φισμπερν, Κέιτ Γουίνσλετ και Μάριον Κοτιγιάρ, η ταινία επανήλθε στις οθόνες των σπιτιών εν μέσω καραντίνας.

Η ταινία αποτυπώνει μέσα από τα μάτια ενός συνηθισμένου οικογενειάρχη (τον υποδύεται ο Ματ Ντέιμον) το χρονικό της έξαρσης ενός ιού που μεταδόθηκε στον άνθρωπο από μια μολυσμένη νυχτερίδα στο Χονγκ Κονγκ.

Οι δημιουργοί του Contagion, περιλαμβανομένου του σκηνοθέτη Σόντερμπεργκ και του σεναριογράφου Σκοτ Μπερνς, επικοινώνησαν και συμβουλεύτηκαν επιδημιολόγους για να φέρουν στην οθόνη κάτι που θα ήταν ρεαλιστικό.

Το κατάφεραν.

«Έχουμε πρόβλημα»

«Ήθελαν να δώσουν στον κόσμο μια όσο το δυνατόν ακριβέστερη εικόνα, με την ελπίδα να κινητοποιήσουν την πολιτική ηγεσία», είχε πει στη Νew York Post μια εκ των ειδικών, στους οποίους αποτάνθηκαν οι δημιουργοί της ταινίας, η Λόρι Γκάρετ, πρώην αξιωματούχος στον τομέα Παγκόσμιας Υγείας του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και συγγραφέας του μπεστσέλερ The Coming Plague: Newly Emerging Diseases in a World Out of Balance, που κυκλοφόρησε το 1994.

«Ειλικρινά, έχουμε πρόβλημα», παραδέχτηκε το 2020 ο Iαν Λίπκιν, ο 67χρονος βιολόγος που συμμετείχε στην ανάπτυξη της ταινίας Contagion στους Financial Times.

Υποστηρίζει ότι περισσότεροι θανατηφόροι ιοί θα προκύψουν στο μέλλον και τονίζει ότι μια σειρά κυβερνητικών λαθών οδήγησαν στο να επεκταθεί η πανδημία με ανησυχητικό ρυθμό. «Θα είναι δύσκολο να πάψουμε να κρυβόμαστε», είχε πει αναφορικά με τα lockdown που υιοθέτησαν πολλές χώρες, επικαλούμενος της έλλειψης εμβολίου, αποτελεσματικής ιχνηλάτησης και εγκαταστάσεων απομόνωσης των κρουσμάτων.

Ως διευθυντής του Κέντρου Μολύνσεων και Ανοσίας στο Πανεπιστήμιο Columbia, ο επιστήμονας που έδωσε συμβουλές για την ταινία, τις ημέρες της πανδημίας ηγήθηκε ομάδας στις έρευνες για τεστ, πρόληψη και θεραπεία.

Ο ίδιος έμαθε για την ασθένεια στα μέσα Δεκεμβρίου από επαφές του στην Κίνα. Αρχές Ιανουαρίου έκανε έκκληση στις κινεζικές αρχές να δημοσιεύσουν την γενετική ακολουθία του Covid-19, ώστε να βοηθήσουν στις έρευνες και επισκέφτηκε τη χώρα για συναντήσεις με επιστήμονες.

Στην ταινία, όμως, οι αρχές αντέδρασαν πολύ πιο γρήγορα απ’ ότι στην πραγματική ζωή. «Στις ΗΠΑ ήμασταν αργοί στην αρχή. Το ίδιο και στη Μεγάλη Βρετανία. Οι πολίτες αυτών των χωρών πλήρωσαν τίμημα», είχε πει ο καθηγητής, αποδίδοντας ευθύνες στην πολιτική ηγεσία και την αδιαφορία για αυτό που έρχεται.

Αναφερόμενος στα ξενοφοβικά κινήματα -με τις κατηγορίες κατά της Κίνας για τον ιό που ο Τραμπ συχνά αποκαλεί «κινέζικο ιό»- ο καθηγητής είχε ξακαθαρίσει:

«Τίποτα δεν θα λυθεί με εθνικισμούς… αυτά είναι παγκόσμια προβλήματα και πρέπει να αντιμετωπιστούν με παγκόσμιες λύσεις».

Στη συνέντευξη του ο Λίπκιν είχε πει ότι ο ιός «μπορεί να προέρχεται από άγριο ζώο και ότι έκανε επαναλαμβανόμενα ‘άλματα» μεταξύ ανθρώπων και ζώων τις εβδομάδες πριν την καταγραφή των πρώτων περιπτώσεων. Υπάρχουν πρόσφατα προηγούμενα: ο Mers πέρασε από αραβικές καμήλες στον άνθρωπο το 2012 και ο Cars από θιβετιανές γάτες το 2003.

Ανεξάρτητα από το αν θα επιβεβαιωθεί ή θα διαψευθεί, ο ίδιος και οι συνάδλεφοι του είναι σίγουροι ακόμα χειρότεροι ιοί θα προκύψουν στο μέλλον. «Δεν νομίζω ότι αυτός είναι το τελευταίος», είχε δηλώσει.

«Ο Covid βγήκε από εργαστήριο»

Ο Σόντερμπεργκ δεν είναι σύμφωνος με τον Λίπκιν για την προέλευση του Covid-19.

Όταν ο Dearlove τον ρώτησε για το αν συμφωνεί με την πεποίθησή που πρόσφατα υποστήριξε η CIA ότι ο Covid-19 διέφυγε από κινεζικό εργαστήριο [«Εκτιμούμε, αν και με χαμηλή εμπιστοσύνη, ότι η προέλευση της πανδημίας Covid-19 που συνδέεται με εργαστηριακή έρευνα είναι πιο πιθανή από τη φυσική προέλευση, βάσει του διαθέσιμου όγκου αναφορών», δήλωσε εκπρόσωπος της CIA σε ανακοίνωση προς το NBC News τον Ιανουάριο], μια θεωρία που αρχικά υποβαθμίστηκε αλλά κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος, ο Σόντερμπεργκ είπε ότι «οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάω πιστεύουν ότι ο Covid προερχόταν από εργαστήριο αλλά είχε ζωονοσογόνο προέλευση».

Ο Σόντερμπεργκ ξεκαθαρίζει στη νέα του συνέντευξη ότι ήθελαν να φέρουν στην οθόνη ένα μυθοπλαστικό μεν, αλλά «ρεαλιστικό» ξέσπασμα, «όχι μια υπερβολή του Χόλιγουντ».

«Προσπαθούσαμε να πούμε μια ιστορία που ήταν αξιόπιστη εντός των ορίων της επιστημονικής κατανόησης, αλλά και να φωτίσει πώς θα μπορούσε να ανταποκριθεί ο κόσμος μας – γι’ αυτό στην αφίσα μας γράψαμε Τίποτα Δεν Εξαπλώνεται Οπως Ο Φόβος», έχει διευκρινίσει ο συνδημιουργός του Contagion, Μπερνς.

Ο Σόντερμπεργκ ωστόσο δεν απάντησε ξεκάθαρα για την πιθανότητα ενός σίκουελ του Contagion.

«Είναι θέμα ευθύνης, πρέπει να κατανοείς πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τα πράγματα… Έχω τις δικές μου αρχές επάνω σε αυτό, έχω τα δικά μου κριτήρια για αυτό που εγώ ορίζω ως ανεύθυνο και ως συναρπαστικό» διευκρίνισε ο σκηνοθέτης.

«Κάθε φορά που πρόκειται να απελευθερώσω κάτι στο κοινό, είτε πρόκειται για μια ανάρτηση, μια ταινία, μια τηλεοπτική εκπομπή ή ένα άρθρο, θα ανατρέξω στις πιθανές συνέπειες αυτού. Θα το διασταυρώσω, θα δω ότι είναι αλήθεια, θα καταλήξω ότι μπορώ να το υπερασπιστώ και είναι λογικό» είπε ο Σόντερμπεργκ.

«Φοβάμαι την ανευθυνότητα. Δεν θέλω να συνεισφέρω σε αυτό που θεωρώ ότι είναι θόρυβος και φασαρία. Θέλω να είμαι αναφορα, να είμαι ειδοποίηση. Η φασαρία είναι γεμάτη από ψέμα και κυνισμό» κατέληξε.

«Ήταν αναπόφευκτο»

«Υπήρχε απολύτως η αίσθηση ότι αυτό επρόκειτο να συμβεί. Οι σπουδαίοι επιστήμονες στα γυρίσματα μαζί μας, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τον Σκοτ (Z. Μπερνς) τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη Στίβεν (Σόντερμπεργκ) ήταν πολύ καταρτισμένοι και έμπειροι άνθρωποι που ήξεραν τι να περιμένουν. Και όλοι μας είπαν ότι αυτό θα συνέβαινε και ότι το θέμα ήταν το πότε, όχι το αν θα συνέβαινε», είχε δηλώσει ο Τζουντ Λο σε συνέντευξη του όταν ξέσπασε η πανδημία του Covid-19.

«Ο τρόπος που το περιέγραψαν, ήταν ακριβώς όπως συνέβη. Αυτό που είναι τρομακτικό είναι να το μαθαίνεις σε γυρίσματα όπως αυτό, επειδή σε συμβουλεύουν ειδικοί» ανέφερε ο ηθοποιός ο οποίος υποδύθηκε τον συνωμοσιολόγο Άλαν Κραμγουίντ στην ταινία.

«Όταν ξέσπασε το 2020 η πανδημία και ακούσαμε το τι συνέβαινε αρχικά στην Κίνα και πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο, ήχησε συναγερμός. Δυστυχώς, δεν με εξέπληξε πολύ», πρόσθεσε.

Την περίοδο κυκλοφορίας της ταινίας, οι εισπράξεις της έφθασαν τα 136,5 εκατομμύρια δολάρια. Η ταινία Contagion επαινέθηκε από τους κριτικούς για την πλοκή της και από τους επιστήμονες για την ακρίβεια της.

To 2020 ήρθε ξανά στην επικαιρότητα, όταν σε πολλές χώρες κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Θεωρείται ότι η ταινία εμπεριέχει τρομερά ακριβείς προβλέψεις για το πώς εκδηλώνεται και εξαπλώνεται ένας θανατηφόρος ιός και το πώς αντιδρούν οι πολίτες και οι κυβερνήσεις.

Μπόρεσε ακόμη να προβλέψει την επικίνδυνα ταχεία εξάπλωση της παραπληροφόρησης και τη δυσπιστία ορισμένων ανθρώπων έναντι των εμπειρογνωμόνων.

Ο Τζουντ Λο δήλωσε ότι εντυπωσιάστηκε από το πώς ο Στίβεν Σόντερμπεργκ και ο Σκοτ Μπερνς προέβλεψαν όχι μόνο μια παγκόσμια πανδημία αλλά την επίδραση των συνωμοσιολόγων όπως ο χαρακτήρας που υποδύθηκε, που αποκτούν μεγάλο αριθμό διαδικτυακών ακόλουθων, ενώ σπέρνουν σύγχυση και παραπληροφόρηση.

«Ο Σκοτ και ο Στίβεν είχαν κάνει τεράστια έρευνα και μου έστειλαν πραγματικά κάθε είδους συνδέσμους για διαφορετικούς χαρακτήρες στο διαδίκτυο, οι οποίοι συγκεντρώνουν ακόλουθους με παραληρήματα. Αυτό που είναι εντυπωσιακό, ίσως περισσότερο από τον τρόπο με τον οποίο εξαπλώνεται ο ιός, είναι πώς άρχισαν να εμφανίζονται τέτοιοι χαρακτήρες», κατέληξε o Τζουντ Λο.