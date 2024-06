Τίποτα δεν έχει αλλάξει στο πεδίο, μετά την πρόταση Μπάιντεν για εκεχειρία, με το Ισραήλ να εξαπολύει ανελέητες επιθέσεις. Τουλάχιστον 22 άτομα σκοτώθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε χτυπήματα σε καταυλισμούς και κατοικίες στη Ράφα και στην κεντρική Γάζα.

Το ενδεχόμενο κατάπαυσης πυρός απομακρύνεται καθώς το Ισραήλ επιμένει στην καταστροφή της Χαμάς, ενώ η παλαιστινιακή οργάνωση δήλωσε ότι δεν έχει λάβει ακόμα κανένα έγγραφο με την πρόταση, που παρουσιάστηκε από τον Μπάιντεν ως ισραηλινή.

Ισραηλινό πλήγμα κοντά στο Χαλέπι στη βόρεια Συρία σκότωσε 12 φιλοϊρανούς μαχητές, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο.

Το Al Jazeera Arabic επιβεβαίωσε και κοινοποίησε ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο να πυροδοτούν ένα σύστημα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων, το οποίο εξακολουθεί να αναφέρεται με την ονομασία Katyusha της σοβιετικής εποχής.

Οι νεότερες παραλλαγές του συστήματος εκτοξευτών πυραύλων που κατασκευάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά από τις σοβιετικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που τοποθετούνται σε φορτηγά, εκτιμώνται για το χαμηλό κόστος, την κινητικότητα και την ικανότητά τους να παραδίδουν ένα φορτίο πυραύλων πιο γρήγορα από το πυροβολικό.

Η επίθεση με ρουκέτες λέγεται ότι πραγματοποιήθηκε στον οικισμό Kiryat Shmona στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα νότια λιβανέζικα σύνορα.

Μια Παλαιστίνια προσπαθώντας να κρατήσει την ελπίδα προσπαθεί να ξανακάνει κατοικήσιμο το σπίτι της στον προσφυγικό καταυλισμό Jabalia εν μέσω της καταστροφής που έχει προκαλέσει η ισραηλινή επίθεση.

Στις τρύπες που έχουν ανοίξει από τις βόμβες φυτεύει λουλούδια θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα ελπίδα και αποφασιστικότητας στους συμπατριώτες της.

A Palestinian woman creates life and hope in her home in Jabalia refugee camp amidst the devastation wreaked by the Israeli occupation. pic.twitter.com/tJCd4X6xwC

Σύμφωνα με τη Haaretz, η σορός Ισραηλινού που σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου εντοπίστηκε σε κιμπούτς της χώρας.

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε εκτοξευτή ρουκετών της Χεζμπολάχ και σε κτίρια στις περιοχές αλ-Νακούρα, Μαρούν αλ-Ρας και αλ-Χιγιάμ στο νότιο Λίβανο, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανάρτησή του στο Χ.

Η επίθεση έρχεται αφού η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι κατέστρεψε ένα ισραηλινό στρατιωτικό όχημα με πύραυλο ακριβείας κοντινής εμβέλειας και το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι δύο βοσκοί σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή στο χωριό Χούλα του Λιβάνου, την Κυριακή.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πρόκειται να συναντηθεί με τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και να συζητήσουν ένα προτεινόμενο σχέδιο για συμφωνία ομηρίας με τη Χαμάς.

Ο Μπεν Γκβιρ ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί σε περίπτωση που το Ισραήλ προχωρήσει στην προτεινόμενη συμφωνία.

Δύο παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες εκτόξευσαν ρουκέτες στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας την Κυριακή, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης που είχε στόχο τις ισραηλινές δυνάμεις που σταθμεύουν στο πέρασμα Καρέμ Αμπού Σάλεμ (Κερέμ Σαλόμ), αναφέρουν παρατηρητές πολέμου.

Οι αμερικανικές αμυντικές δεξαμενές σκέψης, το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) και το Critical Threats Project (CTP), αναφέρουν επίσης ότι το Ισραήλ σκόπευε να αναπτύξει δύο μεραρχίες στην επίγεια επίθεση στην πόλη Ράφα στα νότια, αλλά αποτράπηκε από τις ανησυχίες των ΗΠΑ για τις κυρώσεις σε όπλα και τώρα, όπως λένε, «κινείται “πιο συνειδητά” στη Ράφα».

Ωστόσο, το ISW και το CTP επαναλαμβάνουν στην τελευταία τους έκθεση για το πεδίο της μάχης ότι η Χαμάς συνεχίζει να ανασυγκροτεί τις δυνάμεις της σε περιοχές της παλαιστινιακής επικράτειας μετά την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, σε αυτό που οι παρατηρητές πολέμου χαρακτηρίζουν ως κρίσιμη αδυναμία του «μοντέλου του Ισραήλ που βασίζεται σε επιδρομές» για τη διεξαγωγή πολέμου στη Γάζα.

Key takeaways from the June 2 Iran Update w/ @criticalthreats 🧵(1/7)

Gaza Strip:

The IDF announced on June 1 that it launched a raid into the Sabra and Zaytoun neighborhoods of Gaza City.

Israeli forces continued clearing operations in several sectors of Rafah on June 2. https://t.co/XezOu6e8Ud pic.twitter.com/9emOp1vkm1

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) June 3, 2024