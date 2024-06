Το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν τη Χαμάς και το Ισραήλ να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία που θα ενσωματώνει όσα περιέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν στις 31 Μαΐου.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου υπηρεσίες υγείας που να έχουν απομείνει στη Ράφα, αφού το τελευταίο εν μέρει λειτουργικό νοσοκομείο της πόλης, το νοσοκομείο αλ-Χιλάλ αλ-Εμιράτι, έκλεισε εν μέσω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών.

Χιλιάδες Ισραηλινοί βγήκαν στους δρόμους προτρέποντας τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συνάψει συμφωνία με τη Χαμάς για να απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα, αλλά ακροδεξιοί υπουργοί απείλησαν να ανατρέψουν την κυβέρνησή του αν δεχτεί μια τέτοια συμφωνία.

Οι Sunday Times παραθέτουν δηλώσεις του Οφίρ Φαλκ, επικεφαλής συμβούλου εξωτερικής πολιτικής του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκανε «μια πολιτική ομιλία για οποιονδήποτε λόγο», αναφερόμενος στην ανακοίνωση που έκανε την Παρασκευή σχετικά με την ισραηλινή πρόταση για κατάπαυση του πυρός και συμφωνία για τους ομήρους.

«Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, και αυτό περιλαμβάνει ότι δεν θα υπάρξει μόνιμη κατάπαυση του πυρός μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι μας», δήλωσε ο Φαλκ.

Ο ίδιος δήλωσε στους Sunday Times ότι το Ισραήλ δεν απορρίπτει τη συμφωνία, την οποία αποκάλεσε «μια συμφωνία την οποία δεχτήκαμε – δεν είναι μια καλή συμφωνία, αλλά θέλουμε πολύ την απελευθέρωση των ομήρων, όλων τους».

Οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 15χρονο Παλαιστίνιο κατά τη διάρκεια επιδρομής στον προσφυγικό καταυλισμό Ακμπάτ Τζαμπρ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Οι στρατιώτες πυροβόλησαν τον Άχμεντ Άσραφ Χμεντάτ κοντά σε ένα νεκροταφείο στον καταυλισμό, που βρίσκεται νότια από την Ιεριχώ, και εμπόδισαν τα συνεργεία πρώτων βοηθειών να προσεγγίσουν και να περιθάλψουν τον ίδιο και έναν άλλο τραυματία, ανέφερε το πρακτορείο.

Ο Χμεντάτ υπέστη σοβαρά τραύματα και υπέκυψε αργότερα, ανέφερε το Wafa.

Οι ισραηλινές δυνάμεις πήραν τη σορό του Χμεντάτ και την παρέδωσαν στην Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισελήνο, αλλά ο δεύτερος τραυματίας παραμένει μαζί τους και η κατάσταση της υγείας του παραμένει ασαφής, ανέφερε το πρακτορείο.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Οσάμα Χαμντάν χαιρέτισε την πρόταση του Τζο Μπάιντεν ως «θετική», αλλά δήλωσε ότι η οργάνωση δεν έχει λάβει ακόμη κανένα γραπτό έγγραφο με αυτή.

«Δεν έχουμε λάβει τίποτα γραπτό και με βάση την εμπειρία μας, αυτό που λέγεται προφορικά δεν είναι αυτό που συνήθως τεκμηριώνεται. Γι’ αυτό είμαστε έτοιμοι να μελετήσουμε οποιαδήποτε έγγραφα με όλες τις λεπτομέρειες. Ωστόσο, αυτό που μεταδίδεται στα μέσα ενημέρωσης αντανακλά θετικότητα», δήλωσε στο Al Jazeera.

«Βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει συνείδηση ότι ο συνεχής πόλεμος και οι δολοφονίες του λαού μας δεν θα μας κάνουν να χάσουμε το σθένος μας. Υπάρχουν λοιπόν πολλά θετικά στοιχεία.

Ωστόσο, πρέπει να τα δούμε καταγεγραμμένα σε ένα έγγραφο που θα πρέπει να μας αποσταλεί».

Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Άιζενχαουερ με πυραύλους και drones, καθώς και σε ένα αντιτορπιλικό.

BREAKING: Yemen’s Houthis claim they targeted the USS Eisenhower and a US Navy destroyer in the Red Sea. pic.twitter.com/chFtBiZHr6

H Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, ωστόσο αναφέρει ότι τις αναχαίτισε και δεν υπήρξαν ζημιές ούτε σε πολεμικά πλοία ούτε σε εμπορικά.

Μάλιστα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ένα drone και δύο πυραύλους των Χούθι.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση:

Between 9 a.m. and 7:30 p.m. (Sanaa time) June 1, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces destroyed one Iranian-backed Houthi uncrewed aerial system (UAS) in the southern Red Sea. USCENTCOM forces also observed two other UAS crash into the Red Sea. No… pic.twitter.com/TPfL5LdYNp

Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) έκανε γνωστό πως πλέον ανέστειλε τις επιχειρήσεις της στη Ράφα, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ συνεχίζουν τις χερσαίες επιχειρήσεις που διεξάγουν στην πόλη αυτή, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, από τις αρχές του Μαΐου.

Το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή αναγκάστηκε να αναστείλει την παροχή «υγειονομικών και άλλων κρίσιμων υπηρεσιών στη Ράφα», τόνισε μέσω X ο επικεφαλής του Φιλίπ Λαζαρίνι χθες Σάββατο το βράδυ.

End of May in #Gaza:

🛑 More than 1 million people – most displaced several times- forced to flee once again, in search of safety that they never find.

🛑All of our 36 @UNRWA shelters in #Rafah are empty now. This is where people seek shelter & should be protected at all times… pic.twitter.com/kcukoLU1XP

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) June 1, 2024