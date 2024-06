Η Χαμάς δήλωσε ότι αντιμετωπίζει «θετικά» την πρόταση εκεχειρίας του Μπάιντεν, αυξάνοντας τις ελπίδες για διακοπή του οκτάμηνου πολέμου στη Γάζα που έχει σκοτώσει περισσότερους από 36.000 Παλαιστίνιους – κυρίως παιδιά και γυναίκες.

Σύμφωνα με αναλυτές η πρόταση που παρουσίασε ο Μπάιντεν δεν έχει πολλές διαφορές από την πρόταση που είχε αποδεχθεί η Χαμάς λίγες εβδομάδες πριν και την είχε αρνηθεί το Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή οι επιθέσεις συνεχίζονται αδιάκοπα με τις εικόνες που έρχονται καθημερινά από τη νότια Γάζα, μετά την εισβολή στη Ράφα, να θυμίζουν σκηνές Αποκάλυψης.

Το παλαιστινιακό κανάλι Al-Aqsa Channel μεταδίδει ότι μια δημοσιογράφος, η οποία αναγνωρίστηκε ως Ola Al-Dahdouh, σκοτώθηκε σε πρωινή επίθεση στο σπίτι της στην πόλη της Γάζας.

Οι IDF ανέφεραν ότι μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε σημαντικούς στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο σε απάντηση σε επιθέσεις από τη χώρα την Παρασκευή. Η Πολεμική Αεροπορία επιτέθηκε σε υποδομές της «τρομοκρατικής» ομάδας, ένα παρατηρητήριο και στρατιωτικά κτίρια.

Ο στρατός ανέφερε επίσης ότι οι συναγερμοί που ήχησαν στο Κιμπούτς Μισγκάβ Αμ στις 8 π.μ. τοπική ώρα οφείλονταν σε λανθασμένη αναγνώριση, ενώ δύο drones που πέρασαν από τον Λίβανο στην περιοχή Γίφταχ, στο βόρειο Ισραήλ, έπεσαν σε ανοιχτή περιοχή.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, δήλωσε ότι η πρόταση κατάπαυσης του πυρός που κατέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είναι μια ευκαιρία για την ειρήνη την οποία «όλα τα μέρη πρέπει να εκμεταλλευτούν».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τριντό δήλωσε ότι η προτεινόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα θα μπορούσε να «τερματίσει τα δεινά» και αποτελεί μια ευκαιρία για να «επιστρέψουμε σε έναν δρόμο ειρήνης».

«Ο Καναδάς έχει ζητήσει άμεση κατάπαυση του πυρός, επείγουσα αύξηση της απρόσκοπτης ανθρωπιστικής βοήθειας και απελευθέρωση όλων των ομήρων», ανέφερε.

Canada has been calling for an immediate ceasefire, an urgent increase in unhindered humanitarian assistance, and the release of all hostages. The proposal put forward by @POTUS is an opportunity to end the suffering and return to a path to peace. All parties must seize it.

