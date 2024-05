Αποφασιστική δράση, με κυρώσεις και εμπάργκο, κατά του Ισραήλ ζητούν δεκάδες εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ μετά τη φονική επίθεση σε εκτοπισμένους στη Ράφα, νότια πόλη στη Γάζα.

Ο εφιάλτης στη Γάζα συνεχίζεται με επιθέσεις σε όλον τον θύλακα, ενώ υπηρεσίες του ΟΗΕ αναφέρουν ότι 18.000 έγκυες γυναίκες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη Ράφα.

Οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ καθώς επιμένουν ότι η εισβολή του στη Ράφα δεν συνιστά μεγάλη επιχείρηση. Ο Μπένι Γκαντζ, σε συνέχεια του τελεσιγράφου στον Νετανιάχου, κατέθεσε αίτημα διάλυσης της Κνεσέτ και πρόωρες εκλογές.

Οι απόπειρες συνομιλιών έχουν βαλτώσει με τη Χαμάς να δηλώνει ότι εάν το Ισραήλ σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα είναι έτοιμη για μια «πλήρη συμφωνία».

09:11 Μαχητές της Χαμάς παραμένουν στην Τζαμπάλια μετά από εβδομάδες «σφοδρών μαχών»

Μία από τις τρεις ισραηλινές ταξιαρχίες φέρεται να έχει παραμείνει -πιθανόν στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της Τζαμπάλια- μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από άλλες περιοχές του προσφυγικού καταυλισμού στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας την Πέμπτη, δήλωσαν παρατηρητές πολέμου.

Στην τελευταία τους ενημέρωση για το πεδίο της μάχης στη Γάζα, το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) και το Πρόγραμμα Κρίσιμων Απειλών (CTP) ανέφεραν ότι Παλαιστίνιοι μαχητές συνέχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων την Πέμπτη εν μέσω της αποχώρησης της Τζαμπάλια.

Σε αυτό που περιγράφηκε ως μια από τις «πιο έντονες» μάχες του πολέμου μέχρι σήμερα, τρία τάγματα της Χαμάς ανέπτυξαν μια διαρκή άμυνα της Τζαμπάλια απέναντι σε μια μαζική ισραηλινή εισβολή που ξεκίνησε στις 11 Μαΐου.

«Η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές πολιτοφυλακές είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για ανασυγκρότηση στην Τζαμπάλια καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρονται. Υπάρχουν εναπομείναντες θύλακες γύρω από την Τζαμπάλια που οι ισραηλινές δυνάμεις δεν έχουν εκκαθαρίσει», ανέφεραν στην κοινή τους έκθεση το ISW και το CTP.

«Η Χαμάς θα επωφεληθεί από αυτές τις εναπομείνασες δυνάμεις για να ανασυγκροτήσει τις ικανότητες και τα δίκτυά της μέσα και γύρω από την Τζαμπάλια», ανέφεραν οι παρατηρητές, προσθέτοντας ότι Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι «η Χαμάς θα επιβιώσει στη Λωρίδα της Γάζας χωρίς ένα μεταπολεμικό σχέδιο που να περιλαμβάνει μια εναλλακτική λύση στην κυριαρχία της Χαμάς».

Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε τρεις ανθρώπους σε ένα στοχευμένο, όπως φαίνεται, χτύπημα σε αυτοκίνητο στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα, μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό ποιοι ήταν οι επιβαίνοντες στο όχημα. Με τους θανάτους αυτούς ο συνολικός αριθμός των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν τις τελευταίες ώρες στην κεντρική Γάζα ανέρχεται σε 14, μετά από δύο ξεχωριστά πλήγματα σε οικογενειακά σπίτια στον καταυλισμό Μπουρέτζι, όπου σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο τραυματιοφορέων της Παλαιστινιακής Εταιρείας Ερυθράς Ημισελήνου (PRCS) που σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ΠΟΥ ανέφερε ότι η υγειονομική περίθαλψη «δεν είναι στόχος», προσθέτοντας ότι «οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας προστατεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και πρέπει πάντα να μπορούν να εκτελούν με ασφάλεια τα καθήκοντά τους».

Η PRCS δήλωσε ότι τα μέλη του προσωπικού της, Haitham Tubasi και Suhail Hassouna, έγιναν σκόπιμα στόχος ισραηλινών πολεμικών αεροσκαφών καθώς βρίσκονταν στο ασθενοφόρο τους και ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των ανθρώπων στην περιοχή Tal as-Sultan της Ράφα.

Ο θάνατός τους αυξάνει σε 19 τον αριθμό των μελών της PRCS που σκοτώθηκαν στη Γάζα από τις ισραηλινές δυνάμεις από την έναρξη της τελευταίας σύγκρουσης τον Οκτώβριο.

