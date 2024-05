Το Ισραήλ σκότωσε 66 Παλαιστίνιους σε τέσσερις ημέρες επιθέσεων σε «ασφαλείς ζώνες» στη Ράφα, ανέφερε η οργάνωση Save the Children, με πολλές γυναίκες και παιδιά μεταξύ των θυμάτων.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποσχέθηκε δωρεά ύψους 3 εκατ. δολαρίων στην υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) και υποσχέθηκε να στηρίξει την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Περισσότεροι από 50 εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ ζήτησαν «αποφασιστική διεθνή δράση», συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων και εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ.

Ο πόλεμος στη Γάζα θα μπορούσε να διαρκέσει άλλους επτά μήνες για να επιτευχθεί «η καταστροφή της εξουσίας της Χαμάς», λέει ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ Τζάτσι Χανέγκμπι.

10:43 Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας καταδικάζει τη «στοχευμένη» δολοφονία ιατρικού προσωπικού

Το υπουργείο κατήγγειλε το ισραηλινό στρατιωτικό χτύπημα σε ασθενοφόρο στη Ράφα που σκότωσε δύο τραυματιοφορείς της Εταιρείας Ερυθράς Ημισελήνου της Παλαιστίνης (PRCS) ενώ βρίσκονταν εν ώρα υπηρεσίας.

Το υπουργείο χαρακτήρισε την επίθεση «ειδεχθές έγκλημα» που επιβεβαιώνει την «πρόθεση του ισραηλινού στρατού να εκμηδενίσει» το σύστημα υγείας της Γάζας.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 493 εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων νοσηλευτών, παραϊατρικών και γιατρών, ενώ πολλοί περισσότεροι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το υπουργείο.

10:31 ΟΗΕ: Οι παραδόσεις βοήθειας μειώθηκαν κατά 67% αφότου άρχισε η επιχείρηση του Ισραήλ στη Ράφα

Η ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας έχει μειωθεί κατά τα δύο τρίτα αφότου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν να διεξάγουν επιχειρήσεις στη Ράφα, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο ΟΗΕ, που δεν σταματά να προειδοποιεί εναντίον του κινδύνου ο παλαιστινιακός θύλακος να βρεθεί αντιμέτωπο με λιμό.

«Η ποσότητα των τροφίμων και της άλλης βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα, ήδη ανεπαρκής για να καλύψει τις ραγδαία αυξημένες ανάγκες, συρρικνώθηκε περαιτέρω από την 7η Μαΐου», κατά 67%, τόνισε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA).

Κατά μέσο όρο, από την 7η Μαΐου ως προχθές Τρίτη εισέρχονταν στη Λωρίδα της Γάζας 58 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ από την 1η Απριλίου ως την 6η Μαΐου έφθαναν 176, διευκρίνισε. Περισσότερα εδώ.

10:16 Ο Γκαντζ αναμένεται να αποχωρήσει από την κυβέρνηση Νετανιάχου εντός ημερών

Το Channel 12 αναφέρει ότι ο Μπένι Γκαντζ μέλος του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ, θα ανακοινώσει πιθανότατα την αποχώρησή του από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εντός λίγων ημερών.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Μπένι Γκαντζ απείλησε να αποχωρήσει από την κυβέρνηση συνασπισμού του Ισραήλ εάν ο Νετανιάχου δεν παρουσίαζε ένα σχέδιο για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας εντός εβδομάδων.

Το ισραηλινό κανάλι δημοσίευσε επίσης μια έκθεση βασισμένη σε μια τηλεοπτική έρευνα που έδειχνε ότι ο Νετανιάχου είχε ξεπεράσει τον Γκαντζ ως η προτιμώμενη επιλογή του κοινού για τον πρωθυπουργικό ρόλο. Αυτή ήταν η πρώτη φορά εδώ και ένα χρόνο που ο σημερινός πρωθυπουργός αξιολογήθηκε υψηλότερα από τον Γκαντζ.

10:00 Ανασύρθηκαν οι σοροί παλαιστίνιων ιατρών

Η Παλαιστινιακή Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου (PRCS) ανέσυρε τις σορούς δύο νοσοκόμων της που σκοτώθηκαν χθες το βράδυ στην περιοχή Tal as-Sultan της Ράφα.

Όπως αναφέραμε νωρίτερα, οι τραυματιοφορείς —Haitham Tubasi και Suhail Hassouna— σκοτώθηκαν όταν οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν το ασθενοφόρο τους, σύμφωνα με την PRCS.

«Οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις βομβάρδισαν σκόπιμα το όχημα του ασθενοφόρου παρά το γεγονός ότι έφερε το διεθνώς προστατευόμενο έμβλημα της Ερυθράς Ημισελήνου», ανέφερε η PRCS σε ανάρτησή της στο Χ.

Από τις 7 Οκτωβρίου, 19 γιατροί της PRCS έχουν σκοτωθεί στη Γάζα ενώ βρίσκονταν εν ώρα εργασίας, σύμφωνα με την οργάνωση.

PRCS teams were able to retrieve the bodies of paramedics Haitham Tubasi and Suhail Hassouna, who were targeted by the Israeli occupation last night in the Tel Sultan area west of #Rafah.

09:46 Διαδήλωση κατά του πολέμου στη Γάζα στις Βρυξέλλες διαλύεται από την αστυνομία

Αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων και αντλιών εκτόξευσης νερού υπό πίεση χθες Τετάρτη για να διαλύσουν περίπου 300 ανθρώπους που διαδήλωναν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ στις Βρυξέλλες, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Προχθές Τρίτη συγκέντρωση στην ίδια τοποθεσία διαλύθηκε με τον ίδιο τρόπο, γεγονός που επέκριναν έντονα η Διεθνής Αμνηστία και η βελγική Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ligue des droits humains, LDH).

Οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους φόραγαν παλαιστινιακά μαντίλια και κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες, συγκεντρώθηκαν χθες το απόγευμα μπροστά στην πρεσβεία, στο Ικλ, νότιο προάστιο της βελγικής πρωτεύουσας, φωνάζοντας μεταξύ άλλων «η κατοχή πρέπει να τελειώσει». Περισσότερα εδώ.

Today, in front of the Israeli Embassy in Brussels. More people than yesterday despite the violence endured by the police.

The crowd protesting Israel's massacre of Palestinians demands the closure of the Israeli embassy in Brussels.

09:26 Ο Χαμενεΐ καλωσορίζει αμερικανούς φοιτητές στο υποστηριζόμενο από το Ιράν «Μέτωπο Αντίστασης»

Σε ανοιχτή επιστολή του προς τους φοιτητές διαδηλωτές στις ΗΠΑ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ τους είπε ότι «έχουν πλέον σχηματίσει ένα παράρτημα του Μετώπου Αντίστασης».

Ο Χαμενεΐ περιέγραψε την επιστολή του ως «έκφραση της συμπάθειας και της αλληλεγγύης μας» με τους διαδηλωτές, οι οποίοι δημιούργησαν καταυλισμούς υπέρ της Παλαιστίνης σε πανεπιστημιουπόλεις στις ΗΠΑ αυτόν τον μήνα, μέχρι που αντιμετώπισαν βίαιη έξωση από τις αρχές.

«Το ευρύτερο Μέτωπο Αντίστασης που μοιράζεται τις ίδιες αντιλήψεις και συναισθήματα που έχετε σήμερα εσείς, διεξάγει τον ίδιο αγώνα εδώ και πολλά χρόνια σε ένα μέρος μακριά από εσάς», έγραψε ο Χαμενεΐ, αναφερόμενος στη συλλογή των πολιτοφυλακών και τρομοκρατικών ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν σε όλη τη Μέση Ανατολή.

I assure you that today the circumstances are changing. The people's conscience has awakened on a global scale & truth is coming to light. Besides you students from dozens of universities in U.S., there have also been uprisings in other countries among academics & general public.

09:13 Αιχμές της Albanese για Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Νίκι Χέιλι

Η Francesca Albanese, εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, έβαλε στο στόχαστρο την κορυφαία γυναίκα ηγέτη της ΕΕ, Ursula von der Leyen, και την πρόσφατη υποψήφια για την προεδρία των ΗΠΑ Nikki Haley.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η Albanese δήλωσε ότι είναι «περήφανη» όταν μιλούν γυναίκες ηγέτες. Αλλά όχι πάντα.

«Μερικές φορές, ντρέπομαι οδυνηρά», συμπλήρωσε.

Women speak, and I am proud.

Not always.

Sometimes, I am painfully ashamed.

@vonderleyen @NikkiHaley

Η φον ντερ Λάιεν έχει δεχτεί δριμεία κριτική για την «ανεξέλεγκτη», όπως χαρακτηρίστηκε, υποστήριξή της προς το Ισραήλ κατά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης μιας επιστολής που υπογράφηκε από περισσότερους από 800 αξιωματούχους της ΕΕ, οι οποίοι επέκριναν την προφανή «αδιαφορία» της για τη σφαγή των Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα.

Η Χέιλι, η οποία αποσύρθηκε από την προεδρική κούρσα τον Μάρτιο λόγω έλλειψης υποστήριξης, φωτογραφήθηκε γράφοντας «Finish Them!» σε ένα βλήμα ισραηλινού πυροβολικού ενώ επισκεπτόταν το Ισραήλ.

09:05 Μάχες μαίνονται στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Σφοδρές συγκρούσεις φαίνεται να βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Παλαιστινίων μαχητών και ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη Tubas, που βρίσκεται στα βόρεια της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο Telegram από πηγές τοπικών μέσων ενημέρωσης και επαληθεύτηκαν από το Al Jazeera, ακούγονται γρήγοροι πυροβολισμοί γύρω από την Tubas μετά την έφοδο των ισραηλινών δυνάμεων.

08:38 Ο έλεγχος του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας δεν θα σταματήσει τη Χαμάς να «ανασυγκροτήσει» τις δυνάμεις της

Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο έλεγχος του Διαδρόμου Φιλαδέλφειας μεταξύ της Γάζας και των αιγυπτιακών συνόρων θα εμποδίσει τις παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες να εισάγουν όπλα στην περιοχή.

Ωστόσο, το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) και το Critical Threats Project (CTP) δήλωσαν ότι η Χαμάς «θα συνεχίσει τις προσπάθειές της να ανασυγκροτήσει δυνάμεις σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, παρά τις προσπάθειες αυτές».

Στην τελευταία τους κοινή αξιολόγηση του πεδίου μάχης, σημειώνουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ήλεγχαν το 70% του Διαδρόμου μέχρι τις 22 Μαΐου. Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι η Χαμάς είχε χρησιμοποιήσει την περιοχή του για να εξαπολύει επιθέσεις με ρουκέτες τις τελευταίες εβδομάδες και πιθανότατα είχε υποθέσει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα απέφευγαν να διεξάγουν πλήγματα στην περιοχή από φόβο μήπως χτυπήσουν κατά λάθος το κοντινό αιγυπτιακό έδαφος, αναφέρουν οι ISW/CTP.

Israeli National Security Adviser Tzachi Hanegbi said on May 29 that he expects fighting in the Gaza Strip to last for the remainder of 2024.

08:23 Πυρκαγιά ξέσπασε στην αγορά της Ραμάλα εν μέσω ισραηλινών επιδρομών

Εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην κατεχόμενη πόλη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης έσβησαν πυρκαγιά σε κεντρική αγορά λαχανικών που προκλήθηκε από ισραηλινά πυρομαχικά, σύμφωνα με το Al Jazeera Arabic και το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα.

🔴 طواقم الدفاع المدني تقوم بإطفاء الحريق المشتعل داخل سوق الحسبة برام الله جراء قنابل الاحتلال#فلسطيـن pic.twitter.com/zn3J4mHv6J — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) May 30, 2024

08:00 Ο Αιγύπτιος πρόεδρος ζήτησε να εμποδιστεί οποιαδήποτε «διά της βίας» μετακίνηση των κατοίκων της Γάζας

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι ζήτησε σήμερα από τη διεθνή κοινότητα να αποτρέψει οποιαδήποτε μετακίνηση «διά της βίας» των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας, στη διάρκεια του φόρουμ Κίνας- αραβικών χωρών στο Πεκίνο.

«Ζητώ από τη διεθνή κοινότητα να προσφέρει αμέσως μακροπρόθεσμη ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, να τερματίσει την ισραηλινή πολιορκία και να αποτρέψει οποιαδήποτε προσπάθεια να αναγκαστούν οι Παλαιστίνιοι να εγκαταλείψουν τη γη τους δια της βίας», δήλωσε ο Αιγύπτιος πρόεδρος σε ομιλία του.

07:37 Ο πρόεδρος της Κίνας εισηγείται «διευρυμένη» σύνοδο για την ειρήνη

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ πρότεινε σήμερα να οργανωθεί «μεγάλη», «διευρυμένη» σύνοδος ειρήνης για την επίλυση της ένοπλης σύρραξης στη Λωρίδα της Γάζας, κατά την ομιλία με την οποία άνοιξε φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν άραβες ηγέτες και διπλωμάτες στο Πεκίνο.

«Η Εγγύς Ανατολή είναι περιοχή με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, όμως μαίνεται ακόμη πόλεμος» εκεί, τόνισε, αναφερόμενος στη σύρραξη ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που προσεχώς συμπληρώνει οκτώ μήνες.

«Ο πόλεμος δεν πρέπει να συνεχιστεί επ’ αόριστον. Η δικαιοσύνη δεν γίνεται να είναι πάντα απούσα», πρόσθεσε ο κινέζος πρόεδρος.

Υπενθυμίζοντας την ανάγκη, όπως το βλέπει, να υπάρξει «λύση δυο κρατών», ο Σι Τζινπίνγκ υπογράμμισε πως η Κίνα στηρίζει «σθεναρά τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους» και την «πλήρη ένταξη της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ».

07:26 Το Ισραήλ λέει πως κατέλαβε τον έλεγχο ζώνης στα σύνορα Γάζας – Αιγύπτου

Αψηφώντας τις επικρίσεις σε διεθνές επίπεδο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν σήμερα την επίθεσή τους στη Ράφα, αφού ανακοίνωσαν χθες πως κατέλαβαν τον έλεγχο ουδέτερης ζώνης στρατηγικής σημασίας κατά μήκος των συνόρων της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, όχι μακριά από την πόλη που έχει μετατραπεί πλέον στο νέο επίκεντρο του πολέμου με τη Χαμάς που προσεχώς θα συμπληρώσει οκτώ μήνες.

Τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος κατήγγειλε τον θάνατο δυο εργαζομένων της σε «απευθείας πλήγμα» του ισραηλινού στρατού εναντίον ασθενοφόρου της στον δυτικό τομέα της Ράφας.

Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε δυνάμεις σε διάφορες πόλεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έπειτα από «επίθεση» που διαπράχθηκε «με αυτοκίνητο» χθες βράδυ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δυο Ισραηλινούς στη Νάμπλους.

07:00 Νέες διαδηλώσεις στη Γαλλία για τη Γάζα για 3η συνεχόμενη νύχτα

Κάπου 4.500 άνθρωποι, σύμφωνα με υπολογισμούς της γαλλικής αστυνομίας, συγκεντρώθηκαν χθες Τετάρτη το βράδυ στο κέντρο του Παρισιού για να καταγγείλουν τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, για 3η συνεχόμενη βραδιά, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι διαδηλωτές, νέοι στην πλειονότητά τους, ανέμιζαν σημαίες της Παλαιστίνης και φώναζαν συνθήματα όπως «ζήτω ο αγώνας του παλαιστινιακού λαού», «αυτός δεν είναι πόλεμος, είναι γενοκτονία», «το Ισραήλ δολοφονεί τα παιδιά της Παλαιστίνης».

Από τις 18:00 (τοπική ώρα· 19:00 ώρα Ελλάδας) «συγκεντρώθηκαν 4.500 άνθρωποι», ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού, προσθέτοντας ότι «διαλύθηκαν στις 23:30 (00:30)». Διευκρίνισε ότι επεμβάσεις των δυνάμεων επιβολής της τάξης «απέτρεψαν την παρακώλυση της κυκλοφορίας» στην γαλλική πρωτεύουσα.