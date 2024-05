Ο ακτιβισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι υποκριτικός;

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε τουλάχιστον 45 Παλαιστίνιους που βρίσκονταν σε καταυλισμό στη Ράφα – μια περιοχή στη Γάζα που είχε οριστεί ως ανθρωπιστική ζώνη για τους εκτοπισμένους.

Το γεγονός αυτό, το οποίο συνέβη αφού το Διεθνές Δικαστήριο είχε διατάξει το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως την επίθεσή του στη Γάζα, προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή, ενώ μια εικόνα φαίνεται να τράβηξε την προσοχή της κοινής γνώμης.

Δεν επρόκειτο για μια φωτογραφία των πραγματικών σκηνών θανάτου και καταστροφής – από τις οποίες υπάρχουν πολλές – αλλά για μια άχαρη, παραγόμενη από τεχνητή νοημοσύνη εικόνα ενός έρημου τοπίου, με σειρές από σκηνές και τη λεζάντα «All Eyes On Rafah (Όλα τα μάτια στη Ράφα)».

Έκτοτε έχει κοινοποιηθεί εκατομμύρια φορές σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ άλλων από διασημότητες όπως η Nicola Coughlan, η Kehlani, η Jenna Ortega, η Bella Hadid και η Melissa Barrera.

Η εικόνα, η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη, προκάλεσε κάποια αντίδραση μεταξύ των φιλοπαλαιστινίων σχολιαστών, οι οποίοι απογοητεύτηκαν από την ασάφεια και την έλλειψη ανθρώπινου στοιχείου.

Αυτή είναι μια κατανοητή αντίδραση: η εικόνα είναι ΑΙ, και καταλήγει σε μια θέα χιονισμένων βουνών – πράγμα που σημαίνει πώς δεν παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με τη Ράφα ως μέρος.

Είναι μια απεικόνιση της Παλαιστίνης που δεν περιλαμβάνει Παλαιστίνιους και ένα infographic που δεν περιέχει καμία πληροφορία. Χωρίς πλαίσιο, δεν μας λέει τίποτα για το τι συμβαίνει, ούτε μεταφέρει τις αποκαλυπτικές σκηνές που προέκυψαν αυτή την εβδομάδα.

Δεν υπάρχει καμία πρόσκληση για δράση πέρα από το «δώστε προσοχή»- δεν υπάρχουν σύνδεσμοι για δωρεές, ούτε λεπτομέρειες για το πώς να βοηθήσετε. Από όλες τις εικόνες που θα μπορούσαν να έχουν γίνει viral, είναι απογοητευτικό ότι αυτή είναι η μόνη που έγινε.

Αλλά παρ’ όλα τα ελαττώματα της εικόνας, δεν υπάρχει λόγος να διαμαρτύρεστε για το γεγονός ότι η αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη έχει γίνει viral -όσο λίγος και αν ακούγεται αυτός ο όρος μπροστά σε όσα συμβαίνουν-.

Φυσικά υπάρχουν καλύτεροι τρόποι χρήσης του διαδικτύου, και σε έναν ιδανικό κόσμο, όλοι θα μοιράζονταν αναλύσεις ειδικών και μαρτυρίες από ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Αλλά πολλοί άνθρωποι εκφράζουν την υποστήριξή τους, έστω και ατελώς, και αυτό εξακολουθεί να είναι ένα καλό: η πανταχού παρούσα εικόνα μαρτυρά τον αντίκτυπο του κινήματος. Μπορεί να μην μετράει πολύ από μόνη της, αλλά είναι ένα σημάδι ότι το μήνυμα περνάει.

Θα πρέπει να θέτουμε υψηλότερα στάνταρ για τα δημόσια πρόσωπα, αλλά αν δούμε έναν μακρινό συγγενή ή έναν φίλο από το σχολείο που δεν έχει πει τίποτα για τη Γάζα εδώ και έξι μήνες να δημοσιεύει τελικά ένα infographic, δεν έχουμε παρά να το εκλάβουμε ως «παίρνω θέση».

Είναι μια ακόμη απόδειξη ότι η κατάσταση αρχίσει να αλλάζει: μπορεί οι πολιτικοί μας και οι ειδήμονες των μέσων ενημέρωσης να συνεχίζουν να υπερασπίζονται τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ, αλλά όλο και περισσότεροι άνθρωποι αρνούνται να το αποδεχτούν.

Και ενώ η δημοσίευση μιας και μόνο εικόνας μπορεί να είναι επιφανειακή όσον αφορά τον αντίκτυπό της, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αμφισβητήσουμε το συναίσθημα που κρύβεται πίσω από αυτήν: μετά τις φρικτές εικόνες που έρχονται από τη Γάζα τους τελευταίους μήνες, γιατί να μην είναι κανείς ειλικρινά τρομοκρατημένος;

This is not about you. Saying things like “oh now you wanna speak up.” Is not helping anybody in Rafah, Congo or Sudan. These people are begging us daily to speak up. They don’t care if it was today or yesterday this is real life. This isn’t a contest of who spoke up first.

— GOTHICC (@frankenfemme_) May 28, 2024