Η Μαρία Ολυμπία έχει γενέθλια – Το τρυφερό μήνυμα από τον Παύλο

Η Μαρία Ολυμπία έχει σήμερα τα γενέθλιά της και ο πατέρας της Παύλος της έστειλε τις ευχές του αναρτώντας μια κοινή τους φωτογραφία στο Instagram.

Η κόρη του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ, Μαρία Ολυμπία δέχεται από το πρωί ευχές για την ξεχωριστή ημέρα μέσα από τα social media.

«Xρόνια πολλά Ολυμπία. Μου φέρνεις πάντα χαρά στη ζωή μου από τη μέρα που γεννήθηκες. Σε αγαπώ πάρα πολύ. Happy Birthday Olympia. You bring joy to my life from the the day you were born. I love you» έγραψε χαρακτηριστικά ο Παύλος, αναρτώντας μια κοινή τους φωτογραφία.

Δεκαετίες κοινής πορείας για Παύλο – Μαρί Σαντάλ

Ο Παύλος και η η Μαρί Σαντάλ έχουν αποκτήσει πέντε παιδιά: τη Μαρία – Ολυμπία, τον Κωνσταντίνο – Αλέξιο, τον Αχιλλέα – Ανδρέα, τον Οδυσσέα – Κίμωνα και τον Αριστείδη – Σταύρο.

«Ακόμη αισθάνομαι ακριβώς όπως αισθανόμουν την ημέρα που παντρευτήκαμε», είχε δηλώσει πρόσφατα ο Παύλος για τη Μαρί Σαντάλ με την οποία σύντομα συμπληρώνουν 30 χρόνια κοινής πορείας.

Όσο για τη Μαρία Ολυμπία, η 28χρονη σήμερα εγγονή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου αποφεύγει να απαντά στα δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική της ζωή.