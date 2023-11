Μαρία Ολυμπία: Υπεύθυνη για τον χωρισμό του Τόμας Στρέικερ; – Τον «έδιωξε» απ’το σπίτι η γυναίκα του

Για τους… λάθος λόγους αυτή τη φορά απασχολεί τη δημοσιότητα η Μαρία Ολυμπία, καθώς φαίνεται να είναι η αιτία του χωρισμού του διάσημου σεφ Τόμας Στρέικερ με τη σύζυγό του.

Συγκεκριμένα, σε δημοσίευμα της Daily Mail, αναφέρεται πως η κόρη της Μαρί Σαντάλ και του Παύλου είναι η «πέτρα του σκανδάλου» για τον γάμο του Τόμας Στρέικερ, καθώς η σύζυγός του Νταβίνα Πόουναλ τον πέταξε έξω από το σπίτι, μόλις ο πληροφορήθηκε για το ερωτικό ειδύλλιο του άνδρα της με την πριγκίπισσα Μαρία της Ελλάδας.

No heartbreak here! Princess Olympia of Greece is all smiles as she’s spotted leaving her London home with TikTok chef Thomas Straker – after her ex was spotted kissing Sophie Turner https://t.co/8vkj16q7yR pic.twitter.com/rvnjOEnp9h

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 1, 2023