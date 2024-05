Καθώς τα ισραηλινά στρατεύματα συνεχίζουν την επίθεσή τους στην πυκνοκατοικημένη πόλη Ράφα στη Λωρίδα της Γάζας, μια εκστρατεία με το σύνθημα «All eyes on Rafah» κερδίζει μέρα με τη μέρα έδαφος, ιδίως στη Δυτική Ευρώπη, την Αυστραλία και την Ινδία, ως έκκληση για ευαισθητοποίηση σχετικά με τον πόλεμο που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 36.171 Παλαιστίνιους.

Το Forbes θέλησε να αναζητήσει την προέλευση της φράσης που έχει κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανά τον κόσμο. Σύμφωνα λοιπόν με το σχετικό άρθρο, όλα φαίνεται να ξεκίνησαν από τον διευθυντή του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, Rick Peeperkorn.

Λίγες ημέρες μετά τη διαταγή του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου να δημιουργηθεί σχέδιο εκκένωσης για τους αμάχους της συνοριακής πόλης, ο Peeperkorn σχολίασε λέγοντας: «Όλα τα μάτια είναι στραμμένα στη Ράφα».

Η φράση νοείται ως έκκληση προς άπαντες να μην στρέψουν μακριά το βλέμμα τους απ’ όσα συμβαίνουν στη Ράφα, όπου έχουν βρει καταφύγιο έως και 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν ξεφύγει από τις βίαιες μάχες σε άλλα σημεία της Γάζας.

Οργανώσεις όπως οι Save the Children, Oxfam, Americans for Justice in Palestine Action, Jewish Voice for Peace και η Palestine Solidarity Campaign επανέλαβαν στη συνέχεια το σύνθημα και χρησιμοποιήθηκε έπειτα σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Παρίσι, το Λονδίνο, τις Κάτω Χώρες, τη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και αλλού.

Εκατομμύρια χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης —ανάμεσά τους και πολλές διασημότητες— ξεκίνησαν την αναδημοσίευση του συνθήματος στις προσωπικές τους σελίδες.

Το σύνθημα έχει πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις ανά τον κόσμο

Υπάρχουν περισσότερες από 195.000 αναρτήσεις με εκατομμύρια προβολές για το hashtag #AllEyesOnRafah στο TikTok και το θέμα ήταν top trend στο Instagram την Τρίτη, στο οποίο έχουν γίνει εκατομμύρια σχετικές αναρτήσεις.

Τα πιο δημοφιλή βίντεο στο TikTok προέρχονται από τον Παλαιστίνιο Αμερικανό τραγουδιστή της ποπ Zach Matari, του οποίου οι αναρτήσεις με το σύνθημα έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές αυτό το μήνα.

Το Ισραήλ έχει αντιμετωπίσει διεθνή κατακραυγή από την Κυριακή, όταν ένα χτύπημα που στόχευε ένα συγκρότημα της Χαμάς κατέληξε να σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους στη Ράφα, συμπεριλαμβανομένων αμάχων.

Ο Νετανιάχου δήλωσε την επόμενη ημέρα ότι οι θάνατοι αμάχων ήταν ένα «τραγικό ατύχημα», αλλά οι επιθέσεις συνεχίστηκαν κανονικά.

Επιπλέον 21 άνθρωποι φέρονται να σκοτώθηκαν μετά από αεροπορική επιδρομή σε «ανθρωπιστική περιοχή» στη δυτική Ράφα, ανέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), αν και ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε την εμπλοκή του.

Το ενδεχόμενο μαζικών απωλειών στη Ράφα συζητείται εδώ και μήνες, καθώς το Ισραήλ προσπαθεί να εξαλείψει κάθε ίχνος της Χαμάς. Τον Φεβρουάριο, ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Ράφα ήταν το τελευταίο μέρος στη Γάζα με ισχυρή παρουσία της παλαιστινιακής οργάνωσης και ανακοίνωσαν ότι θα προβούν σε επιθέσεις.