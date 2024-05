Η κυβέρνηση της Σλοβενίας ενέκρινε σήμερα μια απόφαση για την αναγνώριση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκολόμπ, ακολουθώντας τα βήματα της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Νορβηγίας.

«Σήμερα η κυβέρνηση αποφάσισε να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος», είπε ο επικεφαλής της σλοβενικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Λιουμπλιάνα.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια από χώρες να συντονίσουν την άσκηση πίεσης στο Ισραήλ προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γκολόμπ ζήτησε τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

«Πρόκειται για ένα μήνυμα ειρήνης», υπογράμμισε.

Η σλοβενική κυβέρνηση ανήρτησε μια παλαιστινιακή σημαία μαζί με τις σημαίες της Σλοβενίας και της ΕΕ μπροστά από την έδρα της στη Λιουμπλιάνα.

Το κοινοβούλιο της χώρας, κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει επίσης να επικυρώσει την απόφαση της κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες. Η πρόεδρός του ανακοίνωσε ότι το σώμα θα ψηφίσει την προσεχή Τρίτη για την επίσημη αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης.

«Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη από τις 16.00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας)», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος του κοινοβουλίου Ούρσκα Κλακότσαρ Ζούπαντσιτς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Λιουμπλιάνα.

Η ανάρτηση του σλοβενικού ΥΠΕΞ:

