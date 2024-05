Αστυνομικοί στις Βρυξέλλες έκαναν χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού χθες Τετάρτη για να διαλύσουν περίπου 300 ανθρώπους που διαδήλωναν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ, αναφέρει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Προχθές Τρίτη συγκέντρωση στην ίδια τοποθεσία διαλύθηκε με τον ίδιο τρόπο, γεγονός που επέκριναν έντονα η Διεθνής Αμνηστία και η βελγική Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ligue des droits humains, LDH).

Οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους φορούσαν παλαιστινιακά μαντίλια (keffiyeh) και κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες, συγκεντρώθηκαν χθες το απόγευμα μπροστά στην πρεσβεία, στο Ικλ, νότιο προάστιο της βελγικής πρωτεύουσας, φωνάζοντας μεταξύ άλλων «η κατοχή πρέπει να τελειώσει».

The crowd protesting Israel’s massacre of Palestinians demands the closure of the Israeli embassy in Brussels. pic.twitter.com/y6FRNeMjjQ

— Gaza Notifications (@gazanotice) May 29, 2024