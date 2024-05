Επέμβαση της αστυνομίας στo πανεπιστήμιο Sciences Po που έχει καταληφθεί από φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές

Αστυνομικοί μπήκαν σήμερα στο πανεπιστήμιο Sciences Po του Παρισιού και απομάκρυναν τους φοιτητές ακτιβιστές οι οποίοι είχαν καταλάβει κτίρια σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στο πρακτορείο Reuters ότι αστυνομικοί έβγαλαν από τα κτίρια πολλούς από τους περίπου 70 φοιτητές που παρέμεναν εκεί. Σε αντίθεση με ορισμένες πανεπιστημιουπόλεις στις ΗΠΑ, οι γαλλικές κινητοποιήσεις ήταν ειρηνικές και δεν υπήρξαν ενδείξεις βίας κατά την απομάκρυνση των φοιτητών.

Η σχολή Πολιτικών Σπουδών έχει βρεθεί στο επίκεντρο των γαλλικών φοιτητικών κινητοποιήσεων που ωστόσο παραμένουν μικρότερες σε κλίμακα σε σύγκριση με εκείνες στις ΗΠΑ.

Το πανεπιστήμιο ήταν κλειστό σήμερα και γύρω από το κεντρικό κτίριο είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

